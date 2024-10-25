少子化找解方…單身女性 規畫開放人工受孕

國發會主委劉鏡清昨天表示，國內有晚婚及不婚的現象，要逆轉少子化很困難，政府策略第一步是守住現在的出生狀態，下一步則思考如何提升生育率。未來將朝開放單身女性可進行人工受孕、強化不孕症解方、解決生養壓力等面向前進。

立法院經濟委員會昨邀請國發會、衛福部、教育部與勞動部官員，針對「我國少子女化現況及對策計畫成效，暨我國與亞鄰國家留才攬才政策競爭力比較」專題報告並備質詢，朝野立委聚焦政府是否能提出有效的少子化解方，並質疑低薪、高物價和高房價問題不解決，年輕人可支配所得不高，當然不敢也不想結婚。

立委張嘉郡表示，原本期待針對少子化議題，國發會會提出具體政策手段與目標，但國發會的書面報告僅一四三個字，彷彿是用ChatGPT去生成國際上各種解決少子女化方案，交差了事，態度似乎太草率。劉鏡清回應，過去十六年，兩位總統都提出這是國安問題，不可能在一、兩個月內馬上解決，現在只能基於現行方案進行優化。

立委邱議瑩質詢提到少子化是全球趨勢，但為何西歐的少子化趨勢比較和緩？劉鏡清表示，研究顯示與風氣及政策有關。在風氣的部分，國內婚生子女占比百分之七十五，但國外的婚生子女比率比較少，他們不見得結婚才生小孩。在政策方面希望可以提高補助預算，鼓勵生育。

劉鏡清指出，目前政府政策是○到六歲國家一起養，補助金額七千元至一萬三千五百元，內部討論是否增加補助，增加的費用可能會到五百億至一千億元以上，但目前沒有辦法找到財源，希望立法院能支持編列特別預算來解決人口問題。

張嘉郡批評，國發會喊財源不足，但政府光是撥補台電就四千億元，與其無止境撥補台電的虧損，不如投資下一代。

劉鏡清表示，解決少子化方案正在完善中，除了增加育兒補助外，也會強化對於不孕症的解方，包括凍卵的可能，以及研擬新法案讓單身婦女也可以做人工受孕，幫助想要有小孩的人先生育，去年就有一萬多個小孩是因為不孕症補助而出生的。此外，養育小孩及照顧父母的雙重壓力，也影響生養意願，未來也會研議結婚可優先住社宅，以及解放照顧父母壓力等政策。