北市北投1里停班課 前10名降雨驚人 擎天崗已632毫米

受潭美颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，今天陽明山最大陣風為文化大學9級、平地則是內湖達7級；另外，擎天崗今天截至晚間10點累積降雨驚人，已經有680.5mm，第二高為湖田國小284.5mm，第三高陽明山測站281mm。

至於停班課部分，北市災防辦表示，考量陽明山區雨勢、強風及路況等，維護家長接送學生及教職員工上下班安全，教育局截至10月24日晚上22時統計，明日（10/25）全校停班課共4校，包括湖田實小、陽明山國小、格致國中、華岡藝校，還有北市湖田里一里停班課。

北市災防辦提醒，目前評估因雨帶持續位於陽明山區，強降雨將持續至午夜，預計午夜後降雨趨緩，但山區仍有時雨量10至20mm持續性降雨至明日清晨；市區降雨和緩，時雨量約2至5mm。

中央氣象署於今天17時25分，針對北市山區發布超大豪雨特報；17時55分針對台北市平地發布豪雨特報。台北市災害應變中心已3級開設，工務局、消防局及士林、北投區公所也成立內部緊急應變小組預為因應。

目前台北市一共有5件災情通報，其中下午14時20分1999通報，北投區陽金公路臺北端10K處有道路邊坡坍方，雙向道路被坍方土石跟倒樹阻住，範圍約10公尺，新工處回報周遭土石已於18時20分完成清除，處理完畢並開放通行。

另外，晚間18時20分1999通報，北投區湖山路1段12號7-11便利商店上山方向有土石崩落，影響2線通車，新工處回報周遭土石已於19時10分完成清除，開放通行。

北市職能發展學院鷹架倒塌案，勞檢處查處結果：違反營45條第2款，對於未能與結構體連接之施工架，應以斜撐材或其他相關設施作適當而充分的支撐。現場無人員受傷、也無造成公共安全、公共交通等危害及影響行人安全，已處理完畢。

於士林區仰德大道39巷巷口路樹倒塌壓到車輛無人員傷亡，消防局已於現場協助畫設警戒線，公園處處理中；竹子湖路跟陽金公路雨量過大路面嚴重積水，警察局、大地處、新工處派員協助處理，並請交通局以CMS提醒用路人注意或提早改道。