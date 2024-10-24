快訊

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

聽新聞
0:00 / 0:00

北市北投1里停班課 前10名降雨驚人 擎天崗已632毫米

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北投區陽金公路馬槽橋段的土石坍方，冒豪雨全力搶修下，已於晚間6時20分完成清除，並開放通行。圖／北市新工處提供
北投區陽金公路馬槽橋段的土石坍方，冒豪雨全力搶修下，已於晚間6時20分完成清除，並開放通行。圖／北市新工處提供

受潭美颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，今天陽明山最大陣風為文化大學9級、平地則是內湖達7級；另外，擎天崗今天截至晚間10點累積降雨驚人，已經有680.5mm，第二高為湖田國小284.5mm，第三高陽明山測站281mm。

至於停班課部分，北市災防辦表示，考量陽明山區雨勢、強風及路況等，維護家長接送學生及教職員工上下班安全，教育局截至10月24日晚上22時統計，明日（10/25）全校停班課共4校，包括湖田實小、陽明山國小、格致國中、華岡藝校，還有北市湖田里一里停班課。

北市災防辦提醒，目前評估因雨帶持續位於陽明山區，強降雨將持續至午夜，預計午夜後降雨趨緩，但山區仍有時雨量10至20mm持續性降雨至明日清晨；市區降雨和緩，時雨量約2至5mm。

中央氣象署於今天17時25分，針對北市山區發布超大豪雨特報；17時55分針對台北市平地發布豪雨特報。台北市災害應變中心已3級開設，工務局、消防局及士林、北投區公所也成立內部緊急應變小組預為因應。

目前台北市一共有5件災情通報，其中下午14時20分1999通報，北投區陽金公路臺北端10K處有道路邊坡坍方，雙向道路被坍方土石跟倒樹阻住，範圍約10公尺，新工處回報周遭土石已於18時20分完成清除，處理完畢並開放通行。

另外，晚間18時20分1999通報，北投區湖山路1段12號7-11便利商店上山方向有土石崩落，影響2線通車，新工處回報周遭土石已於19時10分完成清除，開放通行。

北市職能發展學院鷹架倒塌案，勞檢處查處結果：違反營45條第2款，對於未能與結構體連接之施工架，應以斜撐材或其他相關設施作適當而充分的支撐。現場無人員受傷、也無造成公共安全、公共交通等危害及影響行人安全，已處理完畢。

於士林區仰德大道39巷巷口路樹倒塌壓到車輛無人員傷亡，消防局已於現場協助畫設警戒線，公園處處理中；竹子湖路跟陽金公路雨量過大路面嚴重積水，警察局、大地處、新工處派員協助處理，並請交通局以CMS提醒用路人注意或提早改道。

疏散避難部分，大地處回報「管邊坡地編號MS15」南港區舊莊里寶樹堂降雨量達到黃色警戒(200.5mm/24hrs)，南港區公所已導勸告住戶疏散避難(1戶2人)。

北投區陽金公路馬槽橋段的土石坍方，冒豪雨全力搶修下，已於晚間6時20分完成清除，並開放通行。圖／北市新工處提供
北投區陽金公路馬槽橋段的土石坍方，冒豪雨全力搶修下，已於晚間6時20分完成清除，並開放通行。圖／北市新工處提供

北市 陽明山 雨量

延伸閱讀

陽明山晚上風雨漸增 北市4校明天停班課

共伴效應影響今午後風雨漸增 陽明山湖田實小宣布明停班課

北市南港舊莊里雨量達黃色警戒 勸告撤離1戶2人

基隆河上游持續降雨水位漲 北市籲遠離河濱

相關新聞

少子化找解方…單身女性 規畫開放人工受孕

國發會主委劉鏡清昨天表示，國內有晚婚及不婚的現象，要逆轉少子化很困難，政府策略第一步是守住現在的出生狀態，下一步則思考如...

冷眼集／國發會抓錯藥方 難救人口危機

國發會本月中旬公布最新人口推估報告，顯示人口拉警報問題嚴重，立委昨天安排專案報告要相關部會找解決方案，國發會主委劉鏡清錯...

北北基宜超大豪雨、6縣市大雨 宜蘭大同鄉1級淹水警戒

東北季風及潭美颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，基隆市地區、台北市山區及宜蘭縣山區有局部大豪雨...

1張圖看迎風面雨量紫爆 粉專籲暫時避免登山活動

迎風面劇烈降雨持續，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，在潭美颱風外圍環流加上東北季風及地形抬升多重影響下，昨天台北...

大巨蛋效應 演唱會經濟加溫

台北大巨蛋十二月迎來天王周杰倫、天后張惠妹演唱會，加上「台北最ＨＩＧＨ新年城」等跨年活動，市府預估數十萬人潮將湧入北市；...

大客車駕駛荒 立委籲檢討薪資結構

交通部統計，公路客運、市區客運及遊覽車駕駛缺員逾五千人，且因薪資結構問題，遭立委批評勞動條件惡化。交通部表示已研議向勞動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。