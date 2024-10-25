快訊

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

聽新聞
0:00 / 0:00

風雨狂掃 1人重傷 宜花多處封路

聯合報／ 地方社會中心記者／連線報導
台7線北橫公路90K大量土石坍塌，公路局昨傍晚搶通，但1小時後又預警性封閉，今天若邊坡穩定才會開放通行。圖／公路局提供
台7線北橫公路90K大量土石坍塌，公路局昨傍晚搶通，但1小時後又預警性封閉，今天若邊坡穩定才會開放通行。圖／公路局提供

潭美颱風外圍環流與東北季風交互作用，中部風災不斷，北部則降大雨，造成台中1人重傷、宜蘭縣14處道路封閉，北市則有住戶預警性撤離。氣象署預估北部今天仍可能有豪雨到超大豪雨，北北基宜雖正常上班上課，但陽明山區已有4校停班停課

昨下午起雙北雨勢增強，北市教育局表示，考量學生安全及通勤問題，湖田實小、陽明山國小、格致國中及華岡藝校今停班課一天，文化大學也改線上授課。

強勁東北季風影響，台中市沙鹿區中清路七段、三民路口，昨疑似強風吹落電線，39歲林姓女子騎機車經過時車頭被電線勾到，對向59歲陳姓男子的機車也勾到電線，林女顱內出血，傷勢嚴重送加護病房觀察，陳男頭、手多處擦挫傷。警方正調查肇事原因。

彰化市昨中午強風吹來，中山路國泰人壽大樓玻璃被吹落，砸中現場放置警示錐的女員工，幸無生命危險。圖／警方提供
彰化市昨中午強風吹來，中山路國泰人壽大樓玻璃被吹落，砸中現場放置警示錐的女員工，幸無生命危險。圖／警方提供

彰化市昨中午強風吹落中山路二段國泰人壽大樓5、6樓玻璃，孫姓女員工原要圍封鎖線，卻被繼續掉落的玻璃砸中，臉部、腿部受傷送醫。該公司原本擔心有路人發生危險，要員工放警示錐，沒想到員工先被砸傷。

苗栗大同高中運動場跑道PU鋪面前天被強風掀起約25公尺，操場暫時封閉，11月2日校慶運動會田徑項目被迫取消。竹南鎮龍山居邑大樓10樓女兒牆也因風大造成牆體裂痕、水泥塊掉落，搖搖欲墜，因7月凱米颱風期間，花蓮市有民宅頂樓女兒牆墜落砸車，釀1死1重傷，竹南警方急拉封鎖線，大樓管委會找人連夜施工鐵架固定。

宜蘭降下大雨，全縣14處路段封閉。台7線北橫公路英士路段前晚邊坡坍塌，公路局封路管制，四季國小英士分校停班停課1天。公路局昨傍晚搶通，但僅1小時，又因邊坡不穩定再次預警性封路，今再視情況評估是否開放。

水利署對蘇澳鎮、五結鄉與冬山鄉3鄉鎮發出一級淹水警戒，包括宜16線南津路及宜22線溪濱路3段都淹水2、30公分；冬山路3段320巷平交道涵洞、宜38線利寶路都淹水，緊急封路。花蓮六十石山產業道路有落石，昨晚7時起暫停通行。

北市士林區陽金公路馬槽橋往花藝村區域土石滑落，面積約20平方公尺，造成路樹位移，晚間才開放通行。南港區舊莊里寶樹堂24小時累積雨量達200毫米，發布黃色警戒，區公所勸住戶1戶2人疏散避難。

停班停課 凱米颱風 北市 東北季風 淹水

延伸閱讀

大雨狂轟宜蘭各地紛傳淹水 全縣14處道路封閉一次看

強風吹垮大樓女兒牆！竹南龍山居邑大樓有水泥塊掉落 龍山路暫時封閉

通車1小時再次預警性封路 宜蘭北橫公路明早視情況開放

大雨來得急 宜蘭冬山、五結低窪道路及橋下涵洞傳淹水急封路

相關新聞

少子化找解方…單身女性 規畫開放人工受孕

國發會主委劉鏡清昨天表示，國內有晚婚及不婚的現象，要逆轉少子化很困難，政府策略第一步是守住現在的出生狀態，下一步則思考如...

冷眼集／國發會抓錯藥方 難救人口危機

國發會本月中旬公布最新人口推估報告，顯示人口拉警報問題嚴重，立委昨天安排專案報告要相關部會找解決方案，國發會主委劉鏡清錯...

續防致災雨 吳德榮：潭美將迴轉、準康芮朝台灣接近「雙颱互相牽引」

今晨新竹以北及東半部明顯降雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今...

北北基宜超大豪雨、6縣市大雨 宜蘭大同鄉1級淹水警戒

東北季風及潭美颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，基隆市地區、台北市山區及宜蘭縣山區有局部大豪雨...

1張圖看迎風面雨量紫爆 粉專籲暫時避免登山活動

迎風面劇烈降雨持續，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，在潭美颱風外圍環流加上東北季風及地形抬升多重影響下，昨天台北...

大巨蛋效應 演唱會經濟加溫

台北大巨蛋十二月迎來天王周杰倫、天后張惠妹演唱會，加上「台北最ＨＩＧＨ新年城」等跨年活動，市府預估數十萬人潮將湧入北市；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。