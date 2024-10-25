風雨狂掃 1人重傷 宜花多處封路

潭美颱風外圍環流與東北季風交互作用，中部風災不斷，北部則降大雨，造成台中1人重傷、宜蘭縣14處道路封閉，北市則有住戶預警性撤離。氣象署預估北部今天仍可能有豪雨到超大豪雨，北北基宜雖正常上班上課，但陽明山區已有4校停班停課。

昨下午起雙北雨勢增強，北市教育局表示，考量學生安全及通勤問題，湖田實小、陽明山國小、格致國中及華岡藝校今停班課一天，文化大學也改線上授課。

強勁東北季風影響，台中市沙鹿區中清路七段、三民路口，昨疑似強風吹落電線，39歲林姓女子騎機車經過時車頭被電線勾到，對向59歲陳姓男子的機車也勾到電線，林女顱內出血，傷勢嚴重送加護病房觀察，陳男頭、手多處擦挫傷。警方正調查肇事原因。

彰化市昨中午強風吹來，中山路國泰人壽大樓玻璃被吹落，砸中現場放置警示錐的女員工，幸無生命危險。圖／警方提供

彰化市昨中午強風吹落中山路二段國泰人壽大樓5、6樓玻璃，孫姓女員工原要圍封鎖線，卻被繼續掉落的玻璃砸中，臉部、腿部受傷送醫。該公司原本擔心有路人發生危險，要員工放警示錐，沒想到員工先被砸傷。

苗栗大同高中運動場跑道PU鋪面前天被強風掀起約25公尺，操場暫時封閉，11月2日校慶運動會田徑項目被迫取消。竹南鎮龍山居邑大樓10樓女兒牆也因風大造成牆體裂痕、水泥塊掉落，搖搖欲墜，因7月凱米颱風期間，花蓮市有民宅頂樓女兒牆墜落砸車，釀1死1重傷，竹南警方急拉封鎖線，大樓管委會找人連夜施工鐵架固定。

宜蘭降下大雨，全縣14處路段封閉。台7線北橫公路英士路段前晚邊坡坍塌，公路局封路管制，四季國小英士分校停班停課1天。公路局昨傍晚搶通，但僅1小時，又因邊坡不穩定再次預警性封路，今再視情況評估是否開放。

水利署對蘇澳鎮、五結鄉與冬山鄉3鄉鎮發出一級淹水警戒，包括宜16線南津路及宜22線溪濱路3段都淹水2、30公分；冬山路3段320巷平交道涵洞、宜38線利寶路都淹水，緊急封路。花蓮六十石山產業道路有落石，昨晚7時起暫停通行。

北市士林區陽金公路馬槽橋往花藝村區域土石滑落，面積約20平方公尺，造成路樹位移，晚間才開放通行。南港區舊莊里寶樹堂24小時累積雨量達200毫米，發布黃色警戒，區公所勸住戶1戶2人疏散避難。