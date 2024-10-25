大巨蛋效應 演唱會經濟加溫

台北大巨蛋十二月迎來天王周杰倫、天后張惠妹演唱會，加上「台北最ＨＩＧＨ新年城」等跨年活動，市府預估數十萬人潮將湧入北市；天團五月天十一月也將到花蓮開唱，也讓花蓮住房率明顯提升五成，還不包括伴手禮、小吃等可能收入，各界認為演唱會經濟效益已浮現。

大巨蛋演唱會周杰倫「嘉年華」首發，前天開放售票，半小時內十五萬張票售罄；緊接著唱到跨年的張惠妹帶來五場「ASMR Maxxx」演唱會，門票同樣完售，北市商家、旅宿都準備迎接疫情後的業績高峰。

「換算演唱會夜經濟，東區每間店鋪日均營業額至少增加八千元。」大巨蛋旁光武里長韓修和說，大巨蛋辦世界棒球十二強賽消息傳出後，業績就成長四成以上，現平日賽事日營業額增加五千元，觀察演唱會搶票熱度及一路到跨年的活動規畫，業績只會愈來愈好。

東區空租率降 旅宿滿到年底

韓修和也說，東區店鋪空租率上月已從百分之十四降到百分之八，裝潢中的店家就超過廿間，周遭旅宿到年底也都客滿。

不過，台北市旅館商業同業公會理事長趙一任直言，演唱會舉辦時間落在傳統旺季十二月，從現在住房來看其實沒有比去年好；但以今年最低點的九月比較，十一、十二月確實比較樂觀，最主要的問題仍是外國人潮減少，台灣人都瘋出國，旅宿業仍相當艱辛。

在大巨蛋演唱會前，五月天「一路向東」公益演唱會將於十一月二、三日在花蓮玉里鎮、花蓮市開唱三場次，參與演出的十四組藝人包括五月天、劉若英、蘇慧倫、Energy、告五人、丁噹等，全部無酬、免費入場。

花縣推農粉券 拚五月天商機

五月天開唱倒數，已讓花蓮住房率明顯提升，市區住房率達八成五，大漲五成。花蓮福容飯店表示，五月天宣布公益演唱會後，立刻湧入詢問電話，原本一、二成住宿率馬上提升到五成，飯店同步推出住房專案，還提供演唱會免費接駁。

觀光業者統計，光住宿至少帶來三千五百萬元商機，還不包括伴手禮、小吃收入。

花蓮縣府爭取市集農粉券，兩場演唱會期間周邊都規畫市集供歌迷消費，從下月起至明年三月，每月入住縣內合法旅宿，五個月內累計超過五天就能參加抽獎，將抽出五名「最愛花蓮優秀粉絲」，提供一個月免費住宿，持續擴大五月天效益。