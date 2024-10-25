快訊

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

聽新聞
0:00 / 0:00

大巨蛋效應 演唱會經濟加溫

聯合報／ 記者邱書昱王燕華／連線報導
台北大巨蛋將迎來首場演唱會，東區預估業績成長，不過，旅宿業評估業績持平。本報資料照片
台北大巨蛋將迎來首場演唱會，東區預估業績成長，不過，旅宿業評估業績持平。本報資料照片

台北大巨蛋十二月迎來天王周杰倫、天后張惠妹演唱會，加上「台北最ＨＩＧＨ新年城」等跨年活動，市府預估數十萬人潮將湧入北市；天團五月天十一月也將到花蓮開唱，也讓花蓮住房率明顯提升五成，還不包括伴手禮、小吃等可能收入，各界認為演唱會經濟效益已浮現。

大巨蛋演唱會周杰倫「嘉年華」首發，前天開放售票，半小時內十五萬張票售罄；緊接著唱到跨年的張惠妹帶來五場「ASMR Maxxx」演唱會，門票同樣完售，北市商家、旅宿都準備迎接疫情後的業績高峰。

「換算演唱會夜經濟，東區每間店鋪日均營業額至少增加八千元。」大巨蛋旁光武里長韓修和說，大巨蛋辦世界棒球十二強賽消息傳出後，業績就成長四成以上，現平日賽事日營業額增加五千元，觀察演唱會搶票熱度及一路到跨年的活動規畫，業績只會愈來愈好。

東區空租率降 旅宿滿到年底

韓修和也說，東區店鋪空租率上月已從百分之十四降到百分之八，裝潢中的店家就超過廿間，周遭旅宿到年底也都客滿。

不過，台北市旅館商業同業公會理事長趙一任直言，演唱會舉辦時間落在傳統旺季十二月，從現在住房來看其實沒有比去年好；但以今年最低點的九月比較，十一、十二月確實比較樂觀，最主要的問題仍是外國人潮減少，台灣人都瘋出國，旅宿業仍相當艱辛。

在大巨蛋演唱會前，五月天「一路向東」公益演唱會將於十一月二、三日在花蓮玉里鎮、花蓮市開唱三場次，參與演出的十四組藝人包括五月天、劉若英、蘇慧倫、Energy、告五人、丁噹等，全部無酬、免費入場。

花縣推農粉券 拚五月天商機

五月天開唱倒數，已讓花蓮住房率明顯提升，市區住房率達八成五，大漲五成。花蓮福容飯店表示，五月天宣布公益演唱會後，立刻湧入詢問電話，原本一、二成住宿率馬上提升到五成，飯店同步推出住房專案，還提供演唱會免費接駁。

觀光業者統計，光住宿至少帶來三千五百萬元商機，還不包括伴手禮、小吃收入。

花蓮縣府爭取市集農粉券，兩場演唱會期間周邊都規畫市集供歌迷消費，從下月起至明年三月，每月入住縣內合法旅宿，五個月內累計超過五天就能參加抽獎，將抽出五名「最愛花蓮優秀粉絲」，提供一個月免費住宿，持續擴大五月天效益。

伴手禮 大巨蛋 演唱會 花蓮

延伸閱讀

聽周杰倫還有機會？大巨蛋3大職缺 網驚：真有博碩士投履歷

搶不到周杰倫門票「不要灰心」...阿信預告唱周氏情歌 釣出周董：不能騙喔

大巨蛋演唱會帶動周邊飯店住房率 平均破8成

周杰倫大巨蛋演場會限定4場搶破頭 網點1關鍵嘆「不寵粉」：只想賺錢

相關新聞

少子化找解方…單身女性 規畫開放人工受孕

國發會主委劉鏡清昨天表示，國內有晚婚及不婚的現象，要逆轉少子化很困難，政府策略第一步是守住現在的出生狀態，下一步則思考如...

冷眼集／國發會抓錯藥方 難救人口危機

國發會本月中旬公布最新人口推估報告，顯示人口拉警報問題嚴重，立委昨天安排專案報告要相關部會找解決方案，國發會主委劉鏡清錯...

續防致災雨 吳德榮：潭美將迴轉、準康芮朝台灣接近「雙颱互相牽引」

今晨新竹以北及東半部明顯降雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今...

北北基宜超大豪雨、6縣市大雨 宜蘭大同鄉1級淹水警戒

東北季風及潭美颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，基隆市地區、台北市山區及宜蘭縣山區有局部大豪雨...

1張圖看迎風面雨量紫爆 粉專籲暫時避免登山活動

迎風面劇烈降雨持續，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，在潭美颱風外圍環流加上東北季風及地形抬升多重影響下，昨天台北...

大巨蛋效應 演唱會經濟加溫

台北大巨蛋十二月迎來天王周杰倫、天后張惠妹演唱會，加上「台北最ＨＩＧＨ新年城」等跨年活動，市府預估數十萬人潮將湧入北市；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。