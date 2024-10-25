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北部雨勢到今晨 留意局部豪雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
圖／擷取自中央氣象署網站
圖／擷取自中央氣象署網站

受到潭美颱風外圍環流及東北季風影響，昨天北北基、宜蘭出現顯著風雨，中央氣象署技正謝佩芸指出，預計到今天清晨仍是降雨高峰期，北部地區要留意豪雨或局部豪雨。今天白天降雨有機會趨緩，但花東地區受風向影響，降雨可能持續，宜蘭也還有較大雨勢，可能要入夜或到明天清晨才會緩和。

謝佩芸表示，東北季風帶來的降雨主要鎖定在北部地區，雨勢預計持續到今天清晨，基隆、大台北山區、宜蘭平地、花東地區要留意局部豪雨。

此外，由於颱風外圍環流以偏東風及東南風接近台灣，因此東半部、台東及宜蘭雨勢預計持續到今天，其中宜蘭可能會有較大雨勢，預計入夜或到明天清晨才會緩和。

謝佩芸指出，由於中央山脈阻擋，這波雨勢對西半部、苗栗以南較不明顯，天氣為多雲到晴，但颱風帶來的強勁風力仍影響西半部及各離島沿海，提醒民眾留意。

謝佩芸表示，今天整體風力減弱，北台灣就有回溫情形，西半部溫暖偏熱，一路持續到周日。下周一預計有另一波東北季風影響，北台灣逐漸降溫，下周二、周三降溫明顯。

謝佩芸也說，潭美颱風昨天在呂宋島逐漸往南海出海，未來朝西移動，下周日、周一由於導引氣流受北方導引槽線影響，可能在南海迴轉，強度也可能減弱。

另外，昨天在關島附近海域生成的熱帶性低氣壓，有增強為輕度颱風康芮的趨勢，預計向西移動，下周一、周二接近菲律賓東方海面，後續動態可能北轉或往西前進。

宜蘭 東北季風 颱風

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