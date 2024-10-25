「漲價是假議題」 交長：外送運費不制定下限

交通部預告修法明定機車外送平台費率公式引發的爭議餘波盪漾，交通部長陳世凱昨天直言，運費會因此調漲為「假議題」，強調只會制定運費上限，不會有下限，未來消費者仍可繼續使用免運優惠。

交通部公路局長陳文瑞則表示，下周三下午將再邀集消基會、平台業者、工會、政府機關、學者專家等五方開會。

交通部、經濟部、勞動部、消保處及公平會等多個單位，昨於立法院針對外送平台整併、費率進行專案報告。

立委楊瓊瓔質詢時表示，外界很擔心訂定運價公式將導致運費上漲，交通部應該說明清楚，需要多少時間蒐集意見，畢竟外送運費與大眾息息相關，政府有責任說明清楚時程。

陳世凱回應，外送運費是由交通部、地方政府、消費者代表、外送員工會及業者等五方共同制定計價公式，現在先定出費率公式，但運費漲價是「假議題」，因為定出公式後，只會制定上限，不會有下限，未來平台業者仍可推出免運費優惠，至於業者要用什麼樣的優惠都尊重。他表示仍在蒐集各方意見，等各方有共識就能法制化，暫時無法訂定時程。

消保處昨指出，運費包含起程費、續程費、等待費、樓層費、夜間加成運費等名詞定義，外界仍有部分疑慮，例如在等待費部分，等待商家完成製餐或撿貨時間如有延滯，費用應向誰收取？等待消費者領取商品時間是從何時開始計算？建議精確指定相關定義及規範。

交通部指出，雖然今天法規預告期滿，但也得完整蒐羅消費者端、外送平台與外送員所表達的相關意見，在外送運價可達充分透明及消費者權益可充分保障下，才會進入法制作業程序，不會馬上公告實行，讓外送運價透明化機制更加完善及全面。