冷眼集／國發會抓錯藥方 難救人口危機

國發會本月中旬公布最新人口推估報告，顯示人口拉警報問題嚴重，立委昨天安排專案報告要相關部會找解決方案，國發會主委劉鏡清錯把年輕人不婚不生指向找不到對象，對於人口優化問題又說至少要有編列千億元特別預算，外界只看到砸錢催生老調，沒有具體可行解方，如此要化解少子化及高齡化的國安問題，恐難期待。

生育率每下愈況，國發會公布兩年一次的人口推估報告結果雖不意外，但人口總數溜滑梯的數據仍跌破國人眼鏡。與兩年前推估報告相較，不只總人口跌破兩千萬人的時間，從二○五三年提前到二○四九年；二○七○年總人口數預估，更從一六二二萬人降到一千五百萬人以下；更驚悚的是，新生兒人數原本估二○五四年低於十萬人，最新推估已提前在二○四○年就「達標」，出生率直線墜落。

劉鏡清對年輕人不婚不生，指向「找不到理想對象」，還說台灣人結婚後才會生小孩、照顧長輩壓力等，問題面的解析，與大家認知的低薪、買不起房，擔心教養問題等，有很大落差。

劉鏡清雖說，政府已經針對人口議題召開很多次會議，將跨部會研擬優化方案，但經費達千億元，希望用特別預算支應，但劉還是沒說，到底大筆經費要如何使用？

養育孩子是各方條件配合，成就一個好生好養的環境，的確都需要經費，但是包括友善勞動條件，讓父母工作不過勞，處理子女臨時狀況有假可請，甚至健全的長照環境，減輕上一代照顧壓力等，需要的是制度的建構，絕對不只是錢的問題。

如果政府可以提出長期而完善的制度規畫，真的需要經費支援，再來爭取預算絕不是問題。

更務實來看，如果年輕人對於養育下一代不只是經濟或社會問題，更牽涉價值觀改變，政府那怕砸再多的錢，也難一年催出五、六萬個新生兒，對人口增加助益有限。

因此除了催生之外，政府恐怕也要面對少子化的必然，當自然增加減少，導致總人口下降速度加快，如何有計畫攬才，提高社會人口增加，甚至因應勞動力高齡化，避免缺工影響國家總體經濟競爭力，重要性不輸催生。