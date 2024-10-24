化解少子化…未來著眼開放單身女性人工受孕、解決生養壓力

我國少子化情況嚴峻，國發會主委劉鏡清昨（24）日坦言，少子化情形確實已不可逆，但得想辦法不再惡化。明年少子化對策相關經費編列1,177億元，未來也將朝開放單身女性可進行人工受孕、強化不孕症解方、解決生養壓力等面向前進。

劉鏡清也提到，日前政府曾討論優化方案，例如提高補貼費用等，預估經費需增加1,000億元，但目前尚無財源，期盼未來能有特別預算來解決問題。

國發會主委劉鏡清談少子化

立法院經濟委員會昨邀請國發會等部會報告「我國少子女化現況及對策計畫成效，暨我國與亞鄰國家之留才攬才政策競爭力比較」及「我國少子女化對策主管單位與主要國家做法之比較，暨我國參採改制之可行性」，朝野立委指出，低薪、高物價、高房價問題不解決，年輕人可支配所得不高，當然不敢也不想結婚。

劉鏡清表示，在政策方面，將研議開放單身婦女可進行人工受孕。至於該如何催出生育率？他表示，目前規劃三大方向，一是協助養育、二是讓結婚的新人早一點拿到或租到社宅、三是協助解放他們照顧父母的壓力。

國民黨籍立委楊瓊瓔指出，我國自2016年執行「我國少子女化對策計畫」至今，經費從起初的200億元，2025年增加到1,177億元，但生育率不僅逐年下降，在美國中情局（CIA）5月公布2024年全球生育率預測中，我國竟是世界最後一名，她質疑「千億元公帑，改善不了少子化」。

民進黨立委邱志偉則說，低薪、高物價、高房價問題不解決，年輕人可支配所得不高，年輕人當然不敢不想結婚。

劉鏡清回應，少子化與「風氣」有關，根據調查，台灣婚生子女占75%，但歐美婚生子女比例和我國相較是較少的。他提到，調查也發現，我國適婚年齡的年輕人約有51%選擇不婚，主因沒有找到理想結婚對象，以及對養育小孩和照顧父母深感壓力。

國民黨立委呂玉玲指出，我國無法扭轉的人口結構已造成國家競爭力下降，產業缺工及高齡化問題加劇。