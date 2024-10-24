快訊

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

聽新聞
0:00 / 0:00

化解少子化…未來著眼開放單身女性人工受孕、解決生養壓力

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
明年少子化對策相關經費編列1,177億元，未來也將朝開放單身女性可進行人工受孕、強化不孕症解方、解決生養壓力等面向前進。 聯合報系資料照
明年少子化對策相關經費編列1,177億元，未來也將朝開放單身女性可進行人工受孕、強化不孕症解方、解決生養壓力等面向前進。 聯合報系資料照

我國少子化情況嚴峻，國發會主委劉鏡清昨（24）日坦言，少子化情形確實已不可逆，但得想辦法不再惡化。明年少子化對策相關經費編列1,177億元，未來也將朝開放單身女性可進行人工受孕、強化不孕症解方、解決生養壓力等面向前進。

劉鏡清也提到，日前政府曾討論優化方案，例如提高補貼費用等，預估經費需增加1,000億元，但目前尚無財源，期盼未來能有特別預算來解決問題。

國發會主委劉鏡清談少子化
國發會主委劉鏡清談少子化

立法院經濟委員會昨邀請國發會等部會報告「我國少子女化現況及對策計畫成效，暨我國與亞鄰國家之留才攬才政策競爭力比較」及「我國少子女化對策主管單位與主要國家做法之比較，暨我國參採改制之可行性」，朝野立委指出，低薪、高物價、高房價問題不解決，年輕人可支配所得不高，當然不敢也不想結婚

劉鏡清表示，在政策方面，將研議開放單身婦女可進行人工受孕。至於該如何催出生育率？他表示，目前規劃三大方向，一是協助養育、二是讓結婚的新人早一點拿到或租到社宅、三是協助解放他們照顧父母的壓力。

國民黨籍立委楊瓊瓔指出，我國自2016年執行「我國少子女化對策計畫」至今，經費從起初的200億元，2025年增加到1,177億元，但生育率不僅逐年下降，在美國中情局（CIA）5月公布2024年全球生育率預測中，我國竟是世界最後一名，她質疑「千億元公帑，改善不了少子化」。

民進黨立委邱志偉則說，低薪、高物價、高房價問題不解決，年輕人可支配所得不高，年輕人當然不敢不想結婚。

劉鏡清回應，少子化與「風氣」有關，根據調查，台灣婚生子女占75%，但歐美婚生子女比例和我國相較是較少的。他提到，調查也發現，我國適婚年齡的年輕人約有51%選擇不婚，主因沒有找到理想結婚對象，以及對養育小孩和照顧父母深感壓力。

國民黨立委呂玉玲指出，我國無法扭轉的人口結構已造成國家競爭力下降，產業缺工及高齡化問題加劇。

少子化 結婚

延伸閱讀

台灣少子化原因出在哪 劉鏡清：最大問題是「沒有找到理想對象」

台劇拍太多卻缺乏平台 李遠：國發會第二個100億的目標

最新人口推估一延再延？ 國發會主委劉鏡清：17日公布

國發基金投資頻爆雷 劉鏡清：討論撤出如興

相關新聞

少子化找解方…單身女性 規畫開放人工受孕

國發會主委劉鏡清昨天表示，國內有晚婚及不婚的現象，要逆轉少子化很困難，政府策略第一步是守住現在的出生狀態，下一步則思考如...

冷眼集／國發會抓錯藥方 難救人口危機

國發會本月中旬公布最新人口推估報告，顯示人口拉警報問題嚴重，立委昨天安排專案報告要相關部會找解決方案，國發會主委劉鏡清錯...

續防致災雨 吳德榮：潭美將迴轉、準康芮朝台灣接近「雙颱互相牽引」

今晨新竹以北及東半部明顯降雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今...

北北基宜超大豪雨、6縣市大雨 宜蘭大同鄉1級淹水警戒

東北季風及潭美颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，基隆市地區、台北市山區及宜蘭縣山區有局部大豪雨...

1張圖看迎風面雨量紫爆 粉專籲暫時避免登山活動

迎風面劇烈降雨持續，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，在潭美颱風外圍環流加上東北季風及地形抬升多重影響下，昨天台北...

大巨蛋效應 演唱會經濟加溫

台北大巨蛋十二月迎來天王周杰倫、天后張惠妹演唱會，加上「台北最ＨＩＧＨ新年城」等跨年活動，市府預估數十萬人潮將湧入北市；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。