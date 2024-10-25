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健康你我他／幫助需要的人 拉保險助我成長

聯合報／ 文／林麗卿（中市北屯）
保險業這條路，或許我還有許多專業領域需要學習，但是相信憑藉著高年級實習生過往的人生歷練，應該有智慧與經驗可以突破困境才是。圖／林麗卿提供
保險業這條路，或許我還有許多專業領域需要學習，但是相信憑藉著高年級實習生過往的人生歷練，應該有智慧與經驗可以突破困境才是。圖／林麗卿提供

去年10月，公司毫無預警地結束營業，當我還在茫然失措時，保險業的主管向我伸出橄欖枝，從此我踏入了保險行業。

以前對保險從業人員有種抗拒的心態，覺得他們只是想騙錢，所以每當他們靠近，我總是找藉口拒絕或刻意保持距離。然而，當自己開始從事保險工作，並向親朋好友介紹保險時，常常面對的不是被揶揄就是被瞧不起，剛開始的每一次拜訪，帶回家的都是玻璃心碎滿地，也因此經常陷入了深深的自我懷疑。

有一天，同事看到我情緒低落，一再詢問下我向她吐露心事，十分洩氣地訴說自己的困境。樂觀的同事聽完後，以幽默的口吻回應道：「這樣很好啊！妳的碎玻璃還可以堆成幾座小山呢。」她接著說：「保險業務是幫助人的行業，願意跟妳買保險的，都是相信妳的人。既然妳比一般人更了解保險，就更應該去幫助那些真正有需要的人。」

原本還在苦惱的我，聽到她這麼一說，心裡的陰霾瞬間被驅散了。是啊！當初進保險業的初衷就是想要幫助人，怎會因著這些小挫折就一蹶不振。保險業這條路，或許我還有許多專業領域需要學習，但是相信憑藉著高年級實習生過往的人生歷練，應該有智慧與經驗可以突破困境才是。看著同事，我不禁會心一笑，並再三感謝她的醍醐灌頂。

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