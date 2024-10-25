蕁麻疹別忍 頻繁發作恐憂鬱上身

蕁麻疹是國人常見的皮膚病症，全台約16萬人飽受慢性蕁麻疹困擾。當症狀持續超過6周，就可能罹患了「慢性蕁麻疹」，患者全身皮膚會出現形狀不規則、大小不一的紅疹，醫師提醒，發作時千萬別覺得「忍一下」就好，若頻繁發作，容易合併甲狀腺炎、焦慮症、憂鬱症和自體免疫疾病等病症，憂鬱症風險更是一般人的6倍。

蕁麻疹有急性、慢性之分，以慢性自發性蕁麻疹為大宗，患者從出現症狀到確診，平均長達2年，女性罹病風險為男性的2倍。長庚醫院皮膚科主治醫師陳俊賓表示，持續壓力、過度憂鬱會加劇慢性自發性蕁麻疹症狀，國外研究發現，症狀嚴重程度與憂鬱、焦慮呈顯著正相關，得到憂鬱症風險是一般人的6倍之高，可見心理問題與症狀環環相扣。

台大醫院皮膚部主治醫師卓雍哲表示，慢性自發性蕁麻疹為皮膚免疫系統過度活化，當壓力、慢性發炎等誘發因素出現時會出現症狀，曾經有位40歲左右的「三明治世代」女性，開始出現不明紅疹、排除過敏原後仍持續發癢，卻沒有警覺，直到下屬以無法承受她的情緒為由提出離職，她才驚覺壓力和紅疹，已對生活造成影響。

慢性自發性蕁麻疹的治療，卓雍哲說，第二代長效型抗組織胺為第一線用藥，須每天服藥，若治療效果不彰，可考慮增加長效型抗組織胺的劑量，或加入生物製劑進一步治療，患者在用藥過程中，要持續記錄蕁麻疹檢測表，並與醫師溝通討論最佳藥物治療策略。同時應透過調整生活節奏與作息，紓解壓力，幫助改善病情。

台灣皮膚科醫學會理事長趙曉秋指出，台灣皮膚科醫學會推出LINE官方帳號，整合「國際通用UAS7蕁麻疹檢測表」、「蕁麻疹治療共識」等衛教資訊，加強民眾對慢性自發性蕁麻疹的認知，了解患者治療控制程度。