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秋季主燥易便祕 10蔬果潤腸助排便

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
國人膳食纖維普遍攝取不足，應多吃蔬果，幫助消化、潤腸排便。圖／123RF
國人膳食纖維普遍攝取不足，應多吃蔬果，幫助消化、潤腸排便。圖／123RF

秋意濃，這個季節主「燥」，容易排便不順暢。從中醫觀點來看，秋天因為燥氣，人體水分容易攝取不足，增加發生便祕機率。國健署指出，根據106至109年國民營養調查顯示，國人膳食纖維普遍攝取不足，有8成民眾每日蔬果攝取不達標，所以容易造成排便不順的問題。

林口長庚醫院營養師陳姿吟說，膳食纖維可促進腸道蠕動、增加飽足感，尤其水溶性膳食纖維可軟化糞便避免便祕，建議成人每日膳食纖攝取量至少達20克。她推薦可多吃10種秋天盛產的蔬果，幫助消化、潤腸排便，當季食物不但新鮮，也是秋季保養的最佳食品。

不過，多吃蔬果還需要「水」的助攻，陳姿吟強調，適量飲水有助於潤腸排便，讓大腸產生蠕動感；同時增加腸胃酵素活性，幫助消化。有些人不愛喝水，把咖啡手搖飲也算進一天喝水的總量，她提醒，咖啡利尿，會導致水分流失，不能完全取代白開水，而含糖飲料會轉成脂肪，反而影響身體新陳代謝。

糙米的膳食纖維也很高，每100克含4.5克，陳姿吟建議，三餐中可將一餐的主食換成雜糧糙米，維持腸道健康、助消化。

國健署在臉書「食在好健康」分享10種膳食纖維含量高的蔬果排行榜，提醒民眾每天攝取足夠的「3蔬2果」，補充豐富的植化素及多種營養。

10大蔬果膳食纖維排行 資料來源╱陳姿吟、國健署
10大蔬果膳食纖維排行 資料來源╱陳姿吟、國健署

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