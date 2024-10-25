健康主題館／軟骨發育不全 成年不到130公分 生活處處都有阻礙

「我們連拿超商冰櫃上層的飲料、外宿旅館時浴室牆壁上的蓮蓬頭，甚至到洗手間解便、解尿，都可能遇到困難。」對於一般成人來說，這些生活的「日常」，易如反掌，但對於成年身高多半不到130公分的「軟骨發育不全症」病患，因為身高限制，充滿了重重阻礙，若沒有他人幫忙，有時難如登天。

在台灣，環境設施的通用設計高度介於110-130公分，致使軟骨發育不全症病患常遭遇上述困擾，加上周遭異常眼光，有些病人甚至不願走出家門，感情、婚姻也飽受挫折。目前在社團法人中華民國軟骨發育不全症病友關懷協會擔任社工的軟骨發育不全症病友的譚翔恆，對這些現象有很深刻的觀察與體會。

台大醫院基因醫學部主治醫師李妮鍾 。圖／李妮鍾提供

基因異常 軟骨發育不全

台大醫院基因醫學部主治醫師李妮鍾表示，軟骨發育不全症主要為基因「纖維芽細胞接受體-3」（FGFR-3）突變造成，由於基因異常運作，導致軟骨無法順利增長，因此病患不僅身材矮小，四肢比例也特別短。對於生活的影響，除了無法拿取高處的東西外，乘坐一般椅子也要費力爬上，坐上後病患的腳往往無法踩到地，久坐會疲累；也因為手的長度較短，有些幼童如廁時，無法擦拭後方部位，成年後往往比較費力，需輔助才可以順利進行。

李妮鍾指出，軟骨發育不全症病患常面臨相關併發症困擾，最常見如枕骨大孔狹窄，因腦幹脊椎、神經等都需經過枕骨大孔，過於狹窄可能影響呼吸，造成神經壓迫，進而引發睡眠呼吸中止症、水腦症，甚至猝死等問題，所以當情況過於嚴重時，必須動手術將枕骨大孔擴大，緩解壓力。

創新藥物 助重拾尊嚴

對於軟骨發育不全症的治療，過去家長可能考慮讓孩子接受腿骨延長術，短期可增長10公分以上，突破身高限制。不過，李妮鍾坦言，腿骨延長術的原理是將病患的腿骨打斷、拉長，過程不僅十分疼痛，病患也須長時間穿戴支架，期間長達1年以上、甚至面對感染等風險，因此在了解療程過後，大多數患者都有所卻步，遭遇治療瓶頸。

隨著創新藥物日新月異的發展，軟骨發育不全症的病患有望獲得更多的治療選擇，也有更多機會突破身高130公分限制，進而提升生活品質。透過調節軟骨生長，不只針對身高，四肢比例短小、枕骨大孔狹窄等併發症問題，也可能獲得改善。

中華民國軟骨發育不全症病友關懷協會理事長楊芳美。圖／楊芳美提供

成長期治療 有機會長高

社團法人中華民國軟骨發育不全症病友關懷協會理事長楊芳美認為，對於病患、病患家屬來說，最關心的重點，還是在於治療的進展，藥物不只是有助打破身高的瓶頸，更關乎患者一輩子的尊嚴和生活，很希望孩子可以在成長期結束前積極接受治療，「這項治療是等不了的，一旦錯過便是終生無法改變」。