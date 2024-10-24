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陽明山晚上風雨漸增 北市4校明天停班課
潭美颱風外圍環流及東北季風影響，今晚至明晨仍是降雨高峰期，北市陽明山下午起雨勢漸增強，教育局表示，考量學生安全及通勤問題，目前湖田實小、陽明山國小、格致國中、華岡藝校皆停班課一天。
教育局表示，考量陽明山區雨勢、強風及路況等，以維護家長接送學生及教職員工上下班安全，截至10月24日晚上9點50分統計，明天湖田實小、陽明山國小、格致國中、華岡藝校，經學校討論開會決議全校停班課，共計4校。
副局長陳素慧表示，湖田實小回報因為周邊積水嚴重，不確定雨勢會下多久，經校方討論後宣布停課一天，陽明山國小、格致國中則是因為仰德大道也有積水，確保學童安全，也停課一天。
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