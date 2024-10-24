陽明山刮強風 文化大學宣布：明日全面線上授課　

中央氣象署指出，受到潭美颱風外圍環流及東北季風共伴影響，今明兩日基隆北海岸、大台北地區、東半部地區、恆春半島有大雨或豪雨。位於陽明山上的中國文化大學今晚表示，明日文大所有課程改為線上授課，但同仁維持正常上班。

文大指出，氣象署研判明日天氣會較今日好轉，但仍有機率出現9級陣風。考量多數學生採機車通勤，經過颱風應變小組會議討論，文化大學決議當天行政同仁維持正常上班，但所有課程將改為線上進行。

文大也表示，學生可以通過文化大學首頁登入，使用Teams入門指南來進行線上學習。如果有外校學生未加入課程Teams群組，請將個人電子郵件發送給任課老師，教師將協助加入群組以便順利參與課程。