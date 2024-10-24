快訊

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

聽新聞
0:00 / 0:00

陽明山刮強風 文化大學宣布：明日全面線上授課　

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
受到潭美颱風外圍環流及東北季風共伴影響，位於陽明山上的文化大學今晚表示，明日文大所有課程改為線上授課。記者林伯東／攝影
受到潭美颱風外圍環流及東北季風共伴影響，位於陽明山上的文化大學今晚表示，明日文大所有課程改為線上授課。記者林伯東／攝影

中央氣象署指出，受到潭美颱風外圍環流及東北季風共伴影響，今明兩日基隆北海岸、大台北地區、東半部地區、恆春半島有大雨或豪雨。位於陽明山上的中國文化大學今晚表示，明日文大所有課程改為線上授課，但同仁維持正常上班。

文大指出，氣象署研判明日天氣會較今日好轉，但仍有機率出現9級陣風。考量多數學生採機車通勤，經過颱風應變小組會議討論，文化大學決議當天行政同仁維持正常上班，但所有課程將改為線上進行。

文大也表示，學生可以通過文化大學首頁登入，使用Teams入門指南來進行線上學習。如果有外校學生未加入課程Teams群組，請將個人電子郵件發送給任課老師，教師將協助加入群組以便順利參與課程。

文化大學 氣象署 潭美 颱風

延伸閱讀

共伴效應影響今午後風雨漸增 陽明山湖田實小宣布明停班課

陽明山累積雨量逾500毫米 氣象署曝北部豪雨狂炸至明晨

陽明山累積雨量破300毫米 北部24小時內防強降雨

潭美颱風共伴效應！這日影響最劇烈 宜蘭3天雨量達900毫米

相關新聞

少子化找解方…單身女性 規畫開放人工受孕

國發會主委劉鏡清昨天表示，國內有晚婚及不婚的現象，要逆轉少子化很困難，政府策略第一步是守住現在的出生狀態，下一步則思考如...

冷眼集／國發會抓錯藥方 難救人口危機

國發會本月中旬公布最新人口推估報告，顯示人口拉警報問題嚴重，立委昨天安排專案報告要相關部會找解決方案，國發會主委劉鏡清錯...

續防致災雨 吳德榮：潭美將迴轉、準康芮朝台灣接近「雙颱互相牽引」

今晨新竹以北及東半部明顯降雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今...

北北基宜超大豪雨、6縣市大雨 宜蘭大同鄉1級淹水警戒

東北季風及潭美颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，基隆市地區、台北市山區及宜蘭縣山區有局部大豪雨...

1張圖看迎風面雨量紫爆 粉專籲暫時避免登山活動

迎風面劇烈降雨持續，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，在潭美颱風外圍環流加上東北季風及地形抬升多重影響下，昨天台北...

大巨蛋效應 演唱會經濟加溫

台北大巨蛋十二月迎來天王周杰倫、天后張惠妹演唱會，加上「台北最ＨＩＧＨ新年城」等跨年活動，市府預估數十萬人潮將湧入北市；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。