4地防強降雨！潭美颱風西移南海恐迴轉 準「康芮」颱風3路徑曝光

中央氣象署技正謝佩芸指出，潭美颱風外圍環流及東北季風影響，今晚至明晨仍是降雨高峰期，北海岸、雙北、宜蘭地區、花東地區都要嚴防強降雨。明天白天預估台北地區降雨趨緩，但東半部還是降雨明顯。週六東半部仍有降雨，西半部則為午後陣雨，降雨以山區及南部地區為主。

謝佩芸表示，潭美颱風外圍環流及東北季風影響，今晚至明晨仍是降雨高峰期。昨天起累積降雨集中在北北基、宜蘭，今天花東地區降雨也逐漸增加，昨天凌晨0時至今天晚間8時，陽明山累計雨量達768.5毫米，宜蘭東澳、基隆暖暖都有逾400毫米，新北汐止也有369.5毫米，蘭嶼及綠島也有逾100毫米，目前降雨還在持續中。

此外，昨天到今天觀測強風部份，蘭嶼有出現14級強陣風、恆春也有13級、澎湖有12級、苗栗至雲林沿海也有11級。

謝佩芸指出，氣象署持續針對陽明山地區發布超大豪雨特報，宜蘭、基隆北海岸也發布大豪雨特報，新北市也有豪雨等級，花東地區及蘭嶼綠島也有大雨等級。

謝佩芸表示，今晚到明晨北海岸、雙北、宜蘭地區、花東地區都要嚴防強降雨。明天白天風向逐漸轉變，預估台北地區降雨趨緩，但東半部還是降雨明顯，到晚間還是有一陣一陣雨勢。周六潭美颱風外圍環流及東北季風影響趨緩，但隨著風向偏東南風，東半部仍有降雨，西半部則有午後陣雨，降雨以山區及南部地區為主。

在風力方面，她指出，今晚至明晨還是有較強陣風，台南以北、恆春半島及各離島有9至11級強陣風。明天上午風力趨緩，但整體感受還是較強，預計要到明天午後才會更緩和。

另外，她也說，潭美颱風今天下午已經從呂宋島出海，將逐漸往西移動，經過南海期間由於導引氣流改變，可能有迴轉現象，但強度及移動方向可能還有變動。

至於今天在關島附近海面形成的熱帶性低氣壓，未來有機會增強為輕度颱風康芮，未來幾天朝西北方向移動，預計下周一、周二抵達菲律賓東方海面，屆時環境氣流複雜，有機會北轉離開或往西繼續移動，至少這周對台灣暫時沒有影響。