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大雨狂轟宜蘭各地紛傳淹水 全縣14處道路封閉一次看

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭從今天下午到傍晚大雨不斷，造成各地紛紛傳出淹水，統計到今晚6時，全縣共10幾處道路淹水封路，請用路人改道。圖／讀者提供
宜蘭從今天下午到傍晚大雨不斷，造成各地紛紛傳出淹水，統計到今晚6時，全縣共10幾處道路淹水封路，請用路人改道。圖／讀者提供

宜蘭今天（24日）下午急降雨，造成部分低窪地區及橋下涵洞淹水，統計直到晚間6時，縣鄉道路及市區村里道路共10幾處淹水封路，而位處山區部落的南澳高中進修部，考量學生雨天進出安全，今晚停止上課；台7線的百韜橋到牛鬥路段晚間6時起預警性封路。

宜蘭雨勢集中在山區，縣府說明南澳高中進修部停課原因，該校位處偏遠山區，東澳里過去24小時累積雨量244毫米，唯恐夜間雨量增強，考量進修部學生多來自澳花及金洋山區，今天晚間停止上課，但正常上班。

因強降雨和邊坡不穩定等因素，台7線85公里至94公里的百韜橋到牛鬥路段預警性封路，25日上午7時現勘若邊坡穩定，開放通行。

水利署今天下午3時許，針對宜蘭蘇澳鎮、冬山鄉及五結鄉發布一級淹水警戒，部分低窪地區尤其是道路橋下或鐵路平交道下的涵洞陸續傳出積水，也有部分道路淹水。縣政府與鄉鎮公所急忙拉起封鎖線或擺放三角錐，封閉淹水道路，禁止人車通行。

經統計到24日晚間6時，宜蘭各地封路情況如下：

縣、鄉道公路：

●宜16線（宜蘭市南津路-蘭陽橋下車行箱涵），路面積淹水達15公分，道路封閉。

●宜22線（五結鄉溪濱路三段-蘭陽橋下車行箱涵），路面積淹水達15公分，道路封閉。

●宜30線14公里至14.5公里區界西路，淹水封路。

●宜30-1線，冬山鄉富英路封路。

●宜38線（五結鄉利寶路-動植物防疫所前），路面積淹水達15公分，道路封閉。

市區、村里道路：

●冬山鄉冬山路三段320巷（鐵路橋下），路面積淹水15公分，道路封閉。

羅東鎮富農路三段240巷，路面積淹水15公分，道路封閉。

●羅東鎮新群五路60巷，路面淹水，道路封閉。

●羅東鎮中山路一段199巷、新群二路淹水，已通報拉封鎖線。

●羅東運動公園圳邊路與四維路淹水，消防隊已拉封鎖線。

●五結鄉大興路及中興路二段15巷道路淹水，已拉封鎖線。

●大同鄉英士200線農路坍方，機具已進入搶通排除中。

●壯圍鄉中央路一段385巷與美福二路交叉口周圍路面淹水，道路封閉。

●蘇澳鎮存德路有淹水情形，廠商前往拉設封鎖線。

宜蘭從今天下午到傍晚大雨不斷，造成各地紛紛傳出淹水，統計到今晚6時，全縣共10幾處道路淹水封路，請用路人改道。圖／讀者提供
宜蘭從今天下午到傍晚大雨不斷，造成各地紛紛傳出淹水，統計到今晚6時，全縣共10幾處道路淹水封路，請用路人改道。圖／讀者提供
宜蘭從今天下午到傍晚大雨不斷，造成各地紛紛傳出淹水，統計到今晚6時，全縣共10幾處道路淹水封路，請用路人改道。圖／讀者提供
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