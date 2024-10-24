幫客運缺駕駛找解方 立委提兼職、國道雙層巴士

客運業面臨駕駛荒，不得不減班，旅客量也下滑。立委幫忙提解方，民進黨立委鍾佳濱建議交通部協助業者建立駕駛兼職模式；國民黨立委洪孟楷建議試辦國道客運採用雙層巴士。

立法院交通委員會今天安排交通部報告「公路大型客貨運駕駛短缺之因應措施暨現行遊覽車評鑑制度之檢討與精進」，並備質詢。

交通部公路局統計，目前公路客運駕駛缺額772人、市區客運駕駛缺1443人，遊覽車客運駕駛估計缺2500到3000人。

鍾佳濱說，客運要提升旅客量，一定要解決駕駛荒，公路局與其幫業者培訓，不如找出新僱用模式，例如客運業思考可否用PT（兼職）人力，鼓勵中高齡加入，可以找已領月退俸，但身體仍健康的退除役官兵。

洪孟楷表示，客運駕駛缺工，國道客運因不準有站位，1輛低底盤公車22人就滿座，尖峰時段，即使有車也開不出來，旅客要等更久。

洪孟楷建議，試辦雙層巴士上國道，國外已有案例，能載較多旅客，可改善部分駕駛缺工帶來的影響。

交通部長陳世凱說，雙層客運構想不錯，有助解決尖峰時間的人流，但國道對安全要求較高，在符合安全前提下，可以討論，交通部會蒐集相關資料研究。

陳世凱表示，交通部持續協助客運業召募駕駛，因勞動部也正就開放僑外生從事客運中階人士工作，進行法制作業，最快明年底就會有僑生取得職業大客車職業駕照，希望勞動部未來能再評估開放移工可加入客運業。