COVID-19新變異株歐美竄升 羅一鈞：尚無本土病例

專家今天示警，COVID-19新變異株XEC正在歐美竄升。疾管署發言人羅一鈞說，目前僅檢出3例XEC境外移入，XEC在國內要變主流還有段時間；預估COVID-19最快12月再進入流行。

台大公衛學院教授陳秀熙接受媒體電訪指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）目前各國主要流行株仍為KP.3.3，但新變異株XEC在歐美國家占比快速竄升，在美國感染病例占比由上週6%上升至11%，成為占比第2的變異株。

陳秀熙指出，預估11月XEC就會進入國內，加上冬季室內群聚影響明顯，流感容易流行，台灣仍受免疫負債影響，預期冬季容易造成流感、COVID-19同步流行。雖然COVID-19症狀表現與感冒差不多，但在病毒持續變異下，若反覆感染，可能對心血管疾病、免疫缺乏或癌症患者病況，有不利影響。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞說明，根據國內監測狀況，XEC變異株迄今僅檢出境外移入3例，無本土病例；近4週XEC占境外移入僅6%，未見占比明顯上升。但過往在國內本土偵測到新變異株後，大約還要1、2個月才會成為主流或次主流，並導致COVID-19疫情上升。

對於XEC病毒，羅一鈞指出，比現在的主流病毒株KP.3.3增加了幾個突變，有利於傳播及免疫逃脫，但不算是對傳播力有爆炸性影響，不像先前XBB變異株轉換到JN.1變異株時有這麼巨大的改變，甚至在亞洲地區會不會變成下一波主流病毒株，可能都還要再觀察。

COVID-19疫情趨勢，羅一鈞指出，目前國內疫情處於很低的低點，且仍在下降中，加上今年秋天天氣沒有特別冷，因此預估最快要12月才會進入COVID-19流行。

秋冬COVID-19疫苗已自10月1日分階段開打，11月1日起將開放年滿6個月以上全民接種。羅一鈞說明，提供接種的JN.1疫苗，可以交叉保護目前主流的KP.3.3等變異株，至於XEC變異株，尚沒有確切實驗結果，但預期應該也可以保護得到。