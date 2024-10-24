新北觀光展售會北車登場 有吃有拿滿額抽來回機票

隨季節交替，又迎來不同旅遊型態，新北觀旅局今起連2天於台北車站舉辦「新北金好住展售會」，由市府精選宿業、伴手禮及觀光工廠等50家觀光業者共同設攤，現場除可選購外，還提供多項促銷住宿方案及抽獎活動，讓民眾逛展玩樂享優惠，也盼藉此帶動新北商家經濟。

觀旅局指出，這次展售會由市府精選的境內旅宿業、伴手禮及觀光工廠等50家觀光業者共同設攤，現場提供多項促銷住宿方案及抽獎活動，以及每日限量1100份新北幣限量放送，還有伴手禮及觀光工廠產品供民眾選購，消費滿千元就有機會抽大阪來回單人機票等等，超多優惠集獎項，讓民眾有吃有拿。

觀旅局說明，展售會活動現場提供三重多項優惠活動，第一重「集章送」，凡消費集滿3個章，即可兌換限量精美紀念小品；第二重「優惠殺」，不僅有新北旅宿業祭出超優惠的住宿券，還有伴手禮及觀光工廠推出的優質產品供民眾購買；第三重「滿額抽」，憑當日發票、收據或購買憑證，消費滿千元就有機會抽中大阪來回單人機票。除設有展售區外，還設有專屬網美照牆及扭蛋遊戲區，凡於現場拍照打卡就可參加扭蛋抽住宿券等獎項。