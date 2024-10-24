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廚師莫名發燒還腎衰竭 少見鉤端螺旋體感染

中央社／ 台北24日電

1名57歲廚師莫名發燒、畏寒、輕微腹脹，且越來越嚴重，就醫發現腎功能異常到洗腎程度，還有肺水腫併發急性呼吸衰竭現象，病況危急轉入加護病房，竟是少見鉤端螺旋體感染。

鉤端螺旋體病是由鉤端螺旋體感染產生的感染症，台北市立聯合醫院忠孝院區感染科主任王登鶴今天透過新聞稿指出，好發於熱帶地區，主要宿主包括鼠、犬、豬、牛、羊、馬等動物，為人畜共通病，在台灣為傳染病防治法規定的第4類傳染病，發生國家遍及全世界，以中國、韓國及東南亞病例較多。

王登鶴表示，鉤端螺旋體感染在台灣不常見，今年到5月中旬全台總共7例，因此容易被醫師輕忽，患者臨床症狀包括高燒、全身酸痛、乏力、結膜充血、淋巴結腫大等，再嚴重者會併發肺出血、黃膽、胸膜炎和腎衰竭。

鉤端螺旋體傳染途徑主要為接觸感染，王登鶴說明，病原會存在於動物的腎臟或生殖器官中，造成慢性持續感染，進一步污染水源、土壤等周圍環境，再伺機經由動物皮膚傷口、結膜與被污染尿液或食物接觸而感染宿主。

王登鶴提醒，皮膚有傷口、戲水、接觸囓齒動物的人較易被感染；農夫、漁民、廚師、食品加工工人、污水或垃圾處理廠的工人都是易被感染的族群，嚴重時將有致命的可能性，死亡率高達5到10%；若出現發燒、肢體疼痛、合併黃膽或急性腎衰竭時，應該懷疑有鉤端螺旋體感染的可能性，以免延誤治療的時機。

他舉1名57歲男性廚師為例，今年1月中旬起發燒到攝氏38.1度、有畏寒現象、輕微腹脹，因愈來愈嚴重，到急診就醫時發現腎功能低下，已到了要洗腎程度，同時還有泌尿道感染、低血壓、肝功能異常、肺水腫併發急性呼吸衰竭現象。

王登鶴說，這名廚師本身有高血壓並接受藥物控制，過去追蹤腎功能都是正常的，因腎功能迅速惡化加上發燒、肝功能異常，才懷疑可能是鉤端螺旋體感染，當下給予對鉤端螺旋體有效的抗生素、插管使用呼吸器及洗腎透析，數日後症狀漸漸改善痊癒，腎功能也完全恢復正常。

動物 發燒 腎功能

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