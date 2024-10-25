環保、愛地球超Easy！上班族十大辦公室永續行為揭曉 自備環保袋、走樓梯都輸給它

辦公室永續生活新風尚！

隨著資源過度消耗和環境污染日益嚴重，永續行動不僅能有效減少碳排放、保護自然資源，還能推動社會經濟的可持續發展。越來越多企業和個人投入到永續行動中，這不僅有助於實現全球永續發展目標（SDGs），更能平衡環境保護與經濟繁榮的雙重需求。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理十大辦公室永續行為，讓你工作之餘，也能為地球盡一份心力！

No.10 自備環保餐具

辦公室盛行午餐外帶或外送文化，員工自備環保餐具能大幅減少免洗筷或塑膠湯匙的使用，不僅可以減少垃圾量，還能降低碳足跡，因為製造一次性餐具需要消耗大量資源和能源。此外，免洗筷在製作過程中使用了漂白劑、硫磺或雙氧水等化學品，這些物質可能殘留在筷子上，對身體造成傷害。

環保餐具聲量高點出現在2024年2月，新北市客家文化園區舉辦天穿市集，為響應「天穿日」敬山惜水環保永續精神，鼓勵民眾自備餐具、環保杯等器具並於現場消費滿額150元，即可獲得手作體驗券。有網友表示，「我是客家女兒」、「讚」。

No.9 多走樓梯 少搭電梯

多走樓梯、少搭電梯不僅有助於健康，還能降低電力消耗、電梯設備的磨損。當多數員工選擇步行上樓時，整棟大樓的能源使用效率將有所提升，走樓梯還能提升員工的身體素質，成為一種日常運動方式。

多走樓梯、少搭電梯的聲量高點出現在2024年10月，台中市衛生局舉辦抽獎活動，呼籲久坐辦公室的網友，每天運動30分鐘，每週累積150分鐘以上，讓身體更健康。有網友表示，「今天我要快走」、「今天我要多走樓梯、少搭電梯」。

No.8 增加視訊會議

公司增加視訊會議能降低碳足跡，傳統的面對面會議通常需要員工移動到辦公室，無論是開車、搭乘公共交通，都會排放大量的二氧化碳。視訊會議則完全避免了這些交通需求，不僅節省了時間和金錢成本，還減少了環境影響。此外，視訊會議讓員工可以遠距工作，降低辦公室的能源消耗，不僅讓公司降低營運成本，也展現了對環境的責任心。

想要有流暢視訊會議，網路訊號格外重要，YouTuber「Campfire營火部落」達哥分享，「在山上雖然還是要工作，使用遠傳電信收訊很好，感謝網速涵蓋全面升級的新遠傳，讓他完成每一個線上會議」。有網友表示，「在露營地也能有訊好真是太棒了!」、「上個月去武陵看到手機5G滿格真的驚呆了」。

No.7 採購節能用品

辦公室採購節能用品（綠色採購）能有效降低能源消耗、減少碳足跡，並且有助於節省成本。例如辦公室常見的節能用品包括LED照明設備、智慧電源插座、節能空調以及高效能影印機。這些用品不僅耗費更少電力，還具備自動感應或定時功能，能讓設備在不使用時自動關閉，避免浪費能源。

採購節能用品出現在2024年8月，環境部舉辦「112年綠色採購及綠色消費推廣績優單位頒獎典禮」，新北市積極推動淨零綠色生活，綠色採購金額突破5.5億元，績效評核成績滿分100分，榮獲環境部頒發「政府機關綠色採購績優單位」。有網友表示，「恭喜」。

No.6 節約用水

全球水資源配給日益緊張，節約用水不僅減少環境負擔，還有助於降低公司營運成本。辦公室省水的具體行為包括安裝節水龍頭或感應式水龍頭，以自動控制水量；定期檢查並維修漏水的水管；設置省水馬桶，減少沖水量。此外，也有企業會推動使用再生水。

節約用水相關聲量高點出現在2024年4月，高雄市長陳其邁臉書發文表示，高雄產業面臨轉型嚴峻挑戰，因應全球氣候變遷的挑戰，新增橋頭及楠梓再生水廠，每日提供11萬噸再生水，有網友表示，「感謝市長緊拚市政，一起繼續努力為高雄打拚」、「讚啦～高雄的改變」。

No.5 自備環保袋

翻攝官網／愛金卡

上班日可能會有各種買東西的機會，如果自備環保袋，就可以減少一次性塑膠袋和紙袋的使用，塑膠袋通常難以分解，易對環境造成污染。環保袋不僅降低了垃圾量，也向同事傳遞了環保意識，形成一種積極的行為示範。當越來越多人加入這個行動時，辦公室整體的環保風氣會被提升，從而推動其他永續行為的實施。此外，企業若鼓勵員工自備環保袋，還能展現企業對永續發展的重視，有助於提升企業形象。

便利商店購物東西太多又不想買塑膠袋怎麼辦？7-11於2024年7月推出制服購物袋 icash2.0盲盒，將大家熟悉的6款7-11店員制服變身成環保購物袋icash2.0，制服拉鍊拉開來就有購物袋，制服購物袋icash2.0盲盒一上市就被搶購一空，有網友表示，「店員必買？」「想要」。

No.4 環境綠化

網路溫度計

網路溫度計

不少公司的辦公室角落會放置植栽，除了多肉植物以外，還有觀葉植物。綠化環境不僅可淨化空氣，降低辦公室內的污染物濃度，根據研究顯示，這能有效減少員工的壓力，提升專注力和生產力，使員工更愉快、更有創造力。綠色植物也能調節溫度和濕度，減少使用空調和加濕器的機會，進而節省能源。

環境綠化聲量高點出現在8月，YouTuber金魚腦花了半年改造100坪工作室，購買大量植栽佈置得宛如植物園，並拍影片介紹辦公室新環境。有網友留言表示，「有植物真好」、「工作室太美了」。

No.3 公司活動選擇環保主題

公司活動選擇永續相關主題，不僅能增強團隊凝聚力，還能提升員工的環保意識。例如，組織海灘淨灘、植樹造林、河川清理等活動，這些不僅有助於保護自然生態，還能讓員工在團隊合作中體驗到親自參與環保的成就感。這類活動不僅符合企業的社會責任，也能促進員工在工作之外，攜手為地球的永續發展貢獻一份力量。

4月22日是世界地球日，不少企業在當天響應永續行動，其中東南旅遊號召全體員工淨灘，用行動愛護海洋，呼籲旅客在出遊垃圾不落地，而陽明海運鼓勵員工共同參與地球日系列活動，包含七堵總公司舉辦低碳通勤日活動，鼓勵同仁以自行車、大眾交通工具及共乘等方式通勤，減少碳排放量。對此，有網友表示，「太棒了」、「讚」。

No.2 自備環保杯

環保杯款式不斷推陳出新，從保溫杯到專門裝手搖飲的搖搖吸管杯，滿足了現代人多樣的飲品需求。上班時，你是否自備環保杯呢？使用環保杯能減少一次性塑膠杯或紙杯的使用，避免每次使用一次性杯具所產生的大量垃圾和碳排放。此外，環保杯通常由耐用材料製成，可以重複使用多年，不僅節約資源，還能減少垃圾量，降低對地球的負擔。

然而，員工使用環保杯也需遵守公司的規定，有位老闆發現員工下班前把水壺裝滿，感到不滿大罵，「公司資產不是這樣用的」，抱怨文4月發出以後，引起不少網友酸爆，「連水都計較的公司也沒待的必要了吧」、「多一些水電而已」；也有人認為，「小公司很常發生這種事」。

No.1 搭乘綠色運輸工具

翻攝FB／柯文哲

許多民眾選擇搭乘捷運、公車或使用YouBike等綠色運輸工具上下班，這些選擇相較於汽車能大幅減少碳排放和能源消耗。綠色運輸工具通常使用清潔能源或靠人力運行，不僅有助於降低空氣污染，還能減少對化石燃料的依賴。

搭乘綠色運輸工具的聲量高點，常與民眾黨主席柯文哲有關，他在擔任台北市長期間，積極倡導綠色運輸，並以身作則，每天搭公車通勤。許多媒體趁機在他通勤時跟車訪問。即使卸任後，柯文哲依然選擇YouBike和公車作為代步工具，引發不少網友關注，有網友表示，「選完總統依舊是人氣王」、「阿北就是這麼真實」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年10月17日至2024年10月15日，共約1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、IG、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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