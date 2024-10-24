發票載具使用率超標 明年不排除再增雲端獎組數

為推動發票雲端化，財政部舉辦「全國營業人開立雲端發票競賽」活動，鼓勵營業人主動開立並引導民眾使用載具儲存雲端發票，進而提升雲端發票使用率。財政部次長李慶華今日表示，明年發票編列相關預算約187億元，增加約35億元，若預算、經費充足，不排除再增加中獎組數。

李慶華指出，明年若再增加統一發票中獎組數，仍以雲端發票為主，優先加碼500元獎項，讓民眾有感。

財政部為鼓勵民眾購物消費使用載具索取雲端發票，9-12月期每期雲端發票專屬獎500元獎，將再增開50萬組為245萬組。每期雲端發票專屬獎開獎總組數由206萬6030組增加至256萬6030組。每期雲端發票專屬獎總獎金高達13.67億元。

李慶華也說，原本今年推廣國人使用載具儲存雲端發票目標是55%，截至9月，已達58.98%，再創新高。

近年財政部響應ESG環保永續趨勢積極推動發票雲端化，希望民眾養成以載具儲存雲端發票取代索取紙本發票的消費習慣。此外，更加強對營業人推動雲端發票相關行銷。

全國營業人開立雲端發票競賽今年7月1日至9月30日，以營業人主動開立並引導民眾培養以載具儲存雲端發票的消費習慣為活動核心，共2353家營業人參賽，累計開立雲端發票超過1億8157萬張，整體增加高達8.79個百分點。