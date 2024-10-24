快訊

「撞庫攻擊」盜高鐵TGo會員點數 駭客與車手頭雙雙聲押

續防致災雨 吳德榮：潭美將迴轉、準康芮朝台灣接近「雙颱互相牽引」

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

聽新聞
0:00 / 0:00

發票載具使用率超標 明年不排除再增雲端獎組數

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
財政部鼓勵民眾購物消費使用載具索取雲端發票。示意圖／聯合報系資料照
財政部鼓勵民眾購物消費使用載具索取雲端發票。示意圖／聯合報系資料照

為推動發票雲端化，財政部舉辦「全國營業人開立雲端發票競賽」活動，鼓勵營業人主動開立並引導民眾使用載具儲存雲端發票，進而提升雲端發票使用率。財政部次長李慶華今日表示，明年發票編列相關預算約187億元，增加約35億元，若預算、經費充足，不排除再增加中獎組數。

李慶華指出，明年若再增加統一發票中獎組數，仍以雲端發票為主，優先加碼500元獎項，讓民眾有感。

財政部為鼓勵民眾購物消費使用載具索取雲端發票，9-12月期每期雲端發票專屬獎500元獎，將再增開50萬組為245萬組。每期雲端發票專屬獎開獎總組數由206萬6030組增加至256萬6030組。每期雲端發票專屬獎總獎金高達13.67億元。

李慶華也說，原本今年推廣國人使用載具儲存雲端發票目標是55%，截至9月，已達58.98%，再創新高。

近年財政部響應ESG環保永續趨勢積極推動發票雲端化，希望民眾養成以載具儲存雲端發票取代索取紙本發票的消費習慣。此外，更加強對營業人推動雲端發票相關行銷。

全國營業人開立雲端發票競賽今年7月1日至9月30日，以營業人主動開立並引導民眾培養以載具儲存雲端發票的消費習慣為活動核心，共2353家營業人參賽，累計開立雲端發票超過1億8157萬張，整體增加高達8.79個百分點。

其中績優總機構獎計264家總機構報名參賽，雲端發票比率47.24%，較去年同期增加8.4個百分點；績優店家獎1045家營業人報名，雲端發票比率46.44%，較去年同期增加10.36個百分點；最佳翻轉獎1,044家營業人報名，雲端發票比率37.26%，較去年同期增加10.95個百分點。

財政部次長李慶華表示，明年發票編列相關預算約187億元，增加約35億元，若預算、經費充足，不排除再增加中獎組數。記者呂俊儀／攝影
財政部次長李慶華表示，明年發票編列相關預算約187億元，增加約35億元，若預算、經費充足，不排除再增加中獎組數。記者呂俊儀／攝影

李慶華 財政部 載具 雲端發票

延伸閱讀

台中購物節首度國際化 遭批多國語言介面「落漆」

9.4萬納稅人記得刷簿子！綜所稅退稅10月底入帳 「未指定帳戶」注意兌領期限

小確幸來了！雲端發票9-12月期將增開「500元專屬獎」50萬組

六獎200元發票又中雲端獎500元 她一查領獎規則傻了：現在才知道

相關新聞

少子化找解方…單身女性 規畫開放人工受孕

國發會主委劉鏡清昨天表示，國內有晚婚及不婚的現象，要逆轉少子化很困難，政府策略第一步是守住現在的出生狀態，下一步則思考如...

冷眼集／國發會抓錯藥方 難救人口危機

國發會本月中旬公布最新人口推估報告，顯示人口拉警報問題嚴重，立委昨天安排專案報告要相關部會找解決方案，國發會主委劉鏡清錯...

續防致災雨 吳德榮：潭美將迴轉、準康芮朝台灣接近「雙颱互相牽引」

今晨新竹以北及東半部明顯降雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今...

北北基宜超大豪雨、6縣市大雨 宜蘭大同鄉1級淹水警戒

東北季風及潭美颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，基隆市地區、台北市山區及宜蘭縣山區有局部大豪雨...

1張圖看迎風面雨量紫爆 粉專籲暫時避免登山活動

迎風面劇烈降雨持續，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，在潭美颱風外圍環流加上東北季風及地形抬升多重影響下，昨天台北...

大巨蛋效應 演唱會經濟加溫

台北大巨蛋十二月迎來天王周杰倫、天后張惠妹演唱會，加上「台北最ＨＩＧＨ新年城」等跨年活動，市府預估數十萬人潮將湧入北市；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。