聽新聞
0:00 / 0:00
雨區擴大！9縣市豪大雨狂炸持續到明天
東北季風及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署表示，今天新北市（北海岸）、宜蘭縣及台北市山區有局部豪雨或大豪雨，基隆市及新北市山區有局部大雨或豪雨，大台北、花蓮、台東地區（含綠島、蘭嶼）及台中山區（和平區稜線）、桃園山區有局部大雨發生的機率，預計持續至明天上午，山區請慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。
氣象署表示，大豪雨範圍為基隆北海岸、台北市山區、宜蘭縣；豪雨為新北市山區；大雨為台北市、新北市、桃園市山區、台中市山區、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島。
【中央社／台北24日電】
中央氣象署發布豪雨特報，東北季風及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台北市山區有局部大豪雨或超大豪雨，基隆北海岸及宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨。
台北市及新北市有局部大雨或豪雨，花蓮、台東地區（含綠島、蘭嶼）及台中山區（和平區稜線）、桃園山區、新竹山區有局部大雨發生的機率。
山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。
超大豪雨地區：台北市。大豪雨地區：基隆市、新北市、宜蘭縣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言