雨區擴大！9縣市豪大雨狂炸持續到明天

東北季風及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署表示，今天新北市（北海岸）、宜蘭縣及台北市山區有局部豪雨或大豪雨，基隆市及新北市山區有局部大雨或豪雨，大台北、花蓮、台東地區（含綠島、蘭嶼）及台中山區（和平區稜線）、桃園山區有局部大雨發生的機率，預計持續至明天上午，山區請慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

氣象署表示，大豪雨範圍為基隆北海岸、台北市山區、宜蘭縣；豪雨為新北市山區；大雨為台北市、新北市、桃園市山區、台中市山區、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島。

【中央社／台北24日電】

中央氣象署發布豪雨特報，東北季風及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台北市山區有局部大豪雨或超大豪雨，基隆北海岸及宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨。

台北市及新北市有局部大雨或豪雨，花蓮、台東地區（含綠島、蘭嶼）及台中山區（和平區稜線）、桃園山區、新竹山區有局部大雨發生的機率。

山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

超大豪雨地區：台北市。大豪雨地區：基隆市、新北市、宜蘭縣。