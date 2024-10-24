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預防幼童吞異物 新竹台大：磁力巴克球傷害大

中央社／ 新竹市24日電

台大醫院新竹台大分院今天表示，常見的兒童易物吞食案件中，傷害較大的是具有磁力的巴克球，恐因互相吸引造成腸胃穿孔受傷，呼籲家長妥善放置相關物品。

新竹台大分院今天在新竹市政府社福大樓婦女館舉辦「異物吞食的預防與處置記者會」，分享醫療第1線常見異物吞食案件，盼讓民眾正視居家環境安全重要性。

新竹台大分院院長余忠仁透過新聞稿指出，院方113年承接衛生福利部推動兒少保護區域醫療整合中心計畫，成立「北區兒少保護醫療整合中心」，任務為整合南桃園、竹縣、竹市、苗栗區域內兒少保護醫療的體系及資源。

新竹台大分院指出，根據統計，112年至今院方共受理43案兒童異物吞食案件，其中傷害較大的是具有磁力的巴克球，可能因磁力互相吸引而造成腸胃穿孔，另還有鈕扣電池、水晶娃娃、尖銳物等物品，需以內視鏡或手術取出，呼籲家長妥善放置相關物品。

新竹台大分院建議，民眾應隨時留意孩子是否有腹痛、呼吸困難、咳嗽、喘鳴等狀況，才能第一時間實施哈姆立克法將異物排出，採取急救措施，避免憾事發生。

台大醫院 新竹 異物

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