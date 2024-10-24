部分負擔新制達分級醫療效果 醫改會質疑用低標比

健保署公布部分負擔新制上路1年成效。針對達到分級醫療效果，醫改會今天指出，健保署忽視COVID-19疫情造成就醫量下滑，用低標來當作比較年度，未完整討論疫情發生前狀況。

健保門診藥費、急診部分負擔調漲，去年7月1日起上路。衛生福利部中央健康保險署昨天公布實施成效，大醫院門診每人平均部分負擔較111年增加新台幣299元，基層門診就醫件數占率，實施前後自70.17%升至70.39% ，增加0.22個百分點，達到分級醫療效果。

然而，台灣醫療改革基金會認為，部分負擔新制的推動及其乏善可陳的政策效果，正突顯過去政府決心不足、不願打開天窗說亮話的算計，批評新制「以價制量效果沒有發生」、「對分級醫療無效」、「急（重）症急診壅塞不能解決」。

醫改會今天在臉書（Facebook）貼文指出，大醫院門診每人平均部分負擔較111年增加新台幣299元，但現在門診就醫次數卻還是民國108年以來的新高，較108年度增加0.9次。

此外，醫改會表示，基層占率比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫前還來得低，健保署忽視了COVID-19疫情造成的就醫量下滑，並用低標來當作比較年度，卻不完整討論疫情發生前的狀況；健保署東拼西湊、調整參考年度，就是為了突顯政策有效的假象，這不是保險人應有之舉，誠實為上策，不用勉強說政策有效。

至於健保署稱「在大醫院急診輕症病人有減少，所以有改善急診壅塞」，醫改會說，從同一份數據來看，可發現醫學中心急重症病人的暫留急診時間是近年最長，檢傷一級達到15.43小時，已遠超出小於8小時的健保品質建議，減少輕症病人湧入急診室造成擁擠，不會等於改善急（重）症急診壅塞的問題。

醫改會呼籲，健保署在新制上路後，應更深入的監測減少了多少必要或非必要醫療，與民眾規律就醫的變化，在資料的解讀上應更為謹慎，政策設計應避免重蹈覆轍。