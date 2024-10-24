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氣象署最新雨量預報出爐 明僅1縣市達停班停課標準

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象署最新24小時雨量預測，今天晚間8時至明天晚間8時，僅台東縣山區達停止上班上課標準。圖／取自中央氣象署網站
中央氣象署最新24小時雨量預測，今天晚間8時至明天晚間8時，僅台東縣山區達停止上班上課標準。圖／取自中央氣象署網站

受到潭美颱風外圍環流及東北季風影響，北北基、宜蘭已出現相當顯著降雨，根據中央氣象署最新24小時雨量預測，今天晚間8時至明天晚間8時，僅台東縣山區達停止上班上課標準，各縣市是否採取停班課作為，由各縣市政府自行決定。

氣象署今天下午4時發布最新24小時雨量預測，今天晚間8時至明天晚間8時，僅台東縣山區達150至250毫米，符合當地縣市訂定停班課標準200毫米，其他縣市雨量均較前一報減少，其中，基隆市、台北市最高為150毫米，新北市為190毫米，宜蘭縣則為平地最高250毫米、山區最高340毫米，均未達停班課標準。

根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」，依據氣象預報或實際觀測，降雨量達各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時，可發布停止上班及上課。氣象署表示，是否採取停班課作為，仍由縣市政府自行決定。

氣象署技正謝佩芸指出，受到潭美颱風外圍環流及東北季風影響，北北基、宜蘭已出現相當顯著降雨，陽明山昨天凌晨至今天雨量已累積500毫米，預計到明晨是降雨高峰期，北部地區要留意豪雨或局部豪雨。此外，西半部地區沿海及各離島也要留意較強風力。

氣象署 潭美 雨量

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