陽明山累積雨量逾500毫米 氣象署曝北部豪雨狂炸至明晨

中央氣象署技正謝佩芸指出，受到潭美颱風外圍環流及東北季風影響，北北基、宜蘭已出現相當顯著降雨，陽明山昨天凌晨至今天雨量已累積500毫米，預計到明晨是降雨高峰期，北部地區要留意豪雨或局部豪雨。明天白天降雨有機會趨緩，但花東受風向影響，降雨可能持續，宜蘭也還會有較大雨勢，可能要入夜或到周六清晨才會緩和。

謝佩芸指出，目前降雨主要分布在北海岸及東北部，今天凌晨0點到目前台北山區及陽明山累積雨量已經超過300毫米，基隆、新北山區、宜蘭山區也有200毫米以上，由於對流雨帶通過，蘭嶼累積雨量也有100毫米。此外，從昨天凌晨累計至今天，陽明山雨量已累積500毫米，宜蘭山區也超過300毫米，接下來幾小時降雨還會持續，預估累積雨量會持續上升。

謝佩芸表示，東北季風帶來的降雨從清晨起鎖定在北部地區，目前雨勢還沒趨緩，此外，颱風外圍環流以偏東風及東南風接近台灣，因此東半部、台東及宜蘭逐漸出現雨勢，預計到今天晚間還會持續，北海岸、宜蘭山區降雨明顯，花東降雨也會逐漸增加。

另外，她指出，基隆、大台北山區、宜蘭平地、花東地區也要留意局部豪雨。整體降雨明天白天有機會趨緩，但花東受風向影響，降雨可能持續，宜蘭也還會有較大雨勢，可能要入夜或到周六清晨才會緩和。

謝佩芸指出，由於中央山脈阻擋，這波雨勢對西半部、苗栗以南比較不明顯，天氣多為多雲到晴，但颱風仍帶來強勁風力，尤其台灣海峽這側沿海持續有強風，明天會相對趨緩，但感受仍較強。

溫度方面，她表示，受東北季風影響，今天北台灣或西半部明顯較涼，明天整體風力減弱，北台灣就有回溫情形，西半部溫暖偏熱，一路持續到周日。下周一預計有另一波東北季風影響，北台灣逐漸降溫，下周二、周三降溫明顯。

另外，謝佩芸表示，今天下午潭美颱風在呂宋島逐漸往南海出海，未來朝西移動，下周日、周一由於導引氣流受北方導引槽線影響，可能在南海迴轉，強度可能同時減弱。另外，今天生成的熱帶性低氣壓有增強為輕度颱風趨勢，預計向西移動，下周一、周二接近菲律賓東方海面，後續動態可能北轉或往西前進。至於2颱風是否互動還需再依距離、強度觀察。