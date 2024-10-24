快訊

續防致災雨 吳德榮：潭美將迴轉、準康芮朝台灣接近「雙颱互相牽引」

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

聽新聞
0:00 / 0:00

陽明山累積雨量逾500毫米 氣象署曝北部豪雨狂炸至明晨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
受到潭美颱風外圍環流及東北季風影響，北北基、宜蘭已出現相當顯著降雨。本報資料照片
受到潭美颱風外圍環流及東北季風影響，北北基、宜蘭已出現相當顯著降雨。本報資料照片

中央氣象署技正謝佩芸指出，受到潭美颱風外圍環流及東北季風影響，北北基、宜蘭已出現相當顯著降雨，陽明山昨天凌晨至今天雨量已累積500毫米，預計到明晨是降雨高峰期，北部地區要留意豪雨或局部豪雨。明天白天降雨有機會趨緩，但花東受風向影響，降雨可能持續，宜蘭也還會有較大雨勢，可能要入夜或到周六清晨才會緩和。

謝佩芸指出，目前降雨主要分布在北海岸及東北部，今天凌晨0點到目前台北山區及陽明山累積雨量已經超過300毫米，基隆、新北山區、宜蘭山區也有200毫米以上，由於對流雨帶通過，蘭嶼累積雨量也有100毫米。此外，從昨天凌晨累計至今天，陽明山雨量已累積500毫米，宜蘭山區也超過300毫米，接下來幾小時降雨還會持續，預估累積雨量會持續上升。

謝佩芸表示，東北季風帶來的降雨從清晨起鎖定在北部地區，目前雨勢還沒趨緩，此外，颱風外圍環流以偏東風及東南風接近台灣，因此東半部、台東及宜蘭逐漸出現雨勢，預計到今天晚間還會持續，北海岸、宜蘭山區降雨明顯，花東降雨也會逐漸增加。

另外，她指出，基隆、大台北山區、宜蘭平地、花東地區也要留意局部豪雨。整體降雨明天白天有機會趨緩，但花東受風向影響，降雨可能持續，宜蘭也還會有較大雨勢，可能要入夜或到周六清晨才會緩和。

謝佩芸指出，由於中央山脈阻擋，這波雨勢對西半部、苗栗以南比較不明顯，天氣多為多雲到晴，但颱風仍帶來強勁風力，尤其台灣海峽這側沿海持續有強風，明天會相對趨緩，但感受仍較強。

溫度方面，她表示，受東北季風影響，今天北台灣或西半部明顯較涼，明天整體風力減弱，北台灣就有回溫情形，西半部溫暖偏熱，一路持續到周日。下周一預計有另一波東北季風影響，北台灣逐漸降溫，下周二、周三降溫明顯。

另外，謝佩芸表示，今天下午潭美颱風在呂宋島逐漸往南海出海，未來朝西移動，下周日、周一由於導引氣流受北方導引槽線影響，可能在南海迴轉，強度可能同時減弱。另外，今天生成的熱帶性低氣壓有增強為輕度颱風趨勢，預計向西移動，下周一、周二接近菲律賓東方海面，後續動態可能北轉或往西前進。至於2颱風是否互動還需再依距離、強度觀察。

宜蘭 潭美 雨量 颱風

延伸閱讀

25日清晨前降雨高峰期 北北基宜花東留意豪雨

賴清德目標收復宜蘭 新系積極布局取代正國會

豪大雨擴大6縣市 基隆、宜蘭列淹水警戒

從菜市場走進宜蘭人故事館 宜蘭食農教育展出至下月底

相關新聞

少子化找解方…單身女性 規畫開放人工受孕

國發會主委劉鏡清昨天表示，國內有晚婚及不婚的現象，要逆轉少子化很困難，政府策略第一步是守住現在的出生狀態，下一步則思考如...

冷眼集／國發會抓錯藥方 難救人口危機

國發會本月中旬公布最新人口推估報告，顯示人口拉警報問題嚴重，立委昨天安排專案報告要相關部會找解決方案，國發會主委劉鏡清錯...

續防致災雨 吳德榮：潭美將迴轉、準康芮朝台灣接近「雙颱互相牽引」

今晨新竹以北及東半部明顯降雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今...

北北基宜超大豪雨、6縣市大雨 宜蘭大同鄉1級淹水警戒

東北季風及潭美颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，基隆市地區、台北市山區及宜蘭縣山區有局部大豪雨...

1張圖看迎風面雨量紫爆 粉專籲暫時避免登山活動

迎風面劇烈降雨持續，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，在潭美颱風外圍環流加上東北季風及地形抬升多重影響下，昨天台北...

大巨蛋效應 演唱會經濟加溫

台北大巨蛋十二月迎來天王周杰倫、天后張惠妹演唱會，加上「台北最ＨＩＧＨ新年城」等跨年活動，市府預估數十萬人潮將湧入北市；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。