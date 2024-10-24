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北捷籲電扶梯兩側皆可站 將以標示廣播加強宣導

中央社／ 台北24日電

北捷運表示，電扶梯兩側都可站立，近期將進一步研議尖峰時段於台北車站等重要轉乘車站，適時採取標示及廣播方式，加強宣導此觀念。

台北捷運表示，為兼顧電扶梯搭乘安全與秩序，持續宣導「緊握扶手、站穩踏階」8字訣，北捷強調電扶梯兩側皆可站立，持續維護良好的捷運乘車文化。

北捷說，捷運車站每台電扶梯，均貼有顯眼的「緊握扶手、站穩踏階」黃色標示，同時透過「台北捷運Go」App、動畫廣告、色彩鮮艷的指標公告、車站廣播、月台電視等，加強宣導使用電扶梯時留意自身與他人安全。

北捷說，人潮眾多的球賽、跨年活動散場等大型活動輸運，更是指派專人舉牌加強提醒旅客兩側皆可站立，依序搭乘勿奔跑；以大巨蛋球賽散場輸運為例，工作人員均在電扶梯旁舉牌，宣導旅客兩側站立，現場民眾均依照人員引導，秩序十分良好。

北捷表示，近期將進一步研議尖峰時段於台北車站等重要轉乘車站，適時採取標示及廣播方式，加強宣導兩側均可站立，加速紓解人潮。

北捷 台北車站 捷運

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