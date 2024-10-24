新電價上路 藥師公會：9成以上藥局凍漲

新電價16日上路，除醫療院所電費確定凍漲，藥師公會理事長黃金舜今天表示，向經濟部爭取後，9成以上藥局符合這次公告的一般小商家凍漲資格，確定凍漲。

繼今年4月才有一波電價漲聲響起，經濟部日前決議產業電價再調整14%，但民生內需及用電或產值衰退產業凍漲或減半調漲，平均漲幅為12.5%。

新電價10月16日上路前，醫療院所爭取全面凍漲成功，後續包括社區藥局等也喊話盼比照，中華民國藥師公會全國聯合會近日透過新聞稿表示，經與經濟部能源署協調，確認藥局電費凍漲。

藥師公會理事長黃金舜今天下午接受媒體電訪說明，這次調整電價公告中，已有提及一般小商家凍漲，盤點後，除了另行與台灣電力公司簽訂高、低壓電契約者，其餘9成以上藥局均符合凍漲資格。

根據經濟部新聞稿，電價審議會決議產業電價平均漲幅12.5%，審議會綜合考量照顧民生及穩定物價，決議本次住宅、小商店約1452萬戶約占95.2%，累進電價各級距不調整，未調足部分由政府編列預算撥補。

民生內需產業，如食品、攤販集中市場、量販店、超商及超市凍漲；農漁、幼兒園至大學及社福團體，漲幅部分由目的事業主管機關循年度預算程序編列支應；同時針對用電或產值衰退的產業，採凍漲或減半調漲。