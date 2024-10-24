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TikTok首度邀台創作者 赴泰國歡慶驕傲月大遊行

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
TikTok力邀台灣與全球市場創作者，至曼谷響應泰國驕傲月大遊行。圖／TikTok提供
TikTok力邀台灣與全球市場創作者，至曼谷響應泰國驕傲月大遊行。圖／TikTok提供

萬眾矚目的台灣年度跨性別遊行將在本周六登場。全球行動短影音平台TikTok， 今年更首度邀請三位來自台灣與其他全球創作者前往泰國，參與當地驕傲月大遊行，透過短影音內容展現泰國的多元文化與熱情。

首次以台灣創作者、更是原住民創作者身分參與的Lima說：「透過TikTok，我們得以跨越語言障礙，在泰國當地和來自全球的創作者、變裝皇后們一起共襄盛舉！除了能向世界介紹台灣原住民文化，親眼看到大街小巷都掛滿彩虹旗，一起慶祝驕傲月的感覺真的非常壯觀，非常推薦未來一定要去現場感受渲染力！」

擅長以繽紛穿搭與自信妝容表現自我的昭昭不僅以代表「生命」的黃色穿搭加入遊行，也與泰國百萬創作者 Thammachad（@thammachad）交流，了解對方如何用深入細節的變裝技巧獲得百萬粉絲的喜愛。

作為長期關注LGBTQ+創作者的Tyler泰樂亦在分享本次參與活動的影片後，收到許多來自泰國粉絲的正面留言，讓泰樂對LGBTQ+的粉絲喊話，「無需在意他人眼光，勇敢地做真實的自己就夠了！」

在平台方面，TikTok 也在安全中心內推出「包容性與歸屬感指南」，讓擁有不同背景的使用者，都能在必要時從中找到相對應的工具與資源，包含可以重新整理與篩選關鍵字的「為您推薦動態」，舉報帶有仇恨行為、仇恨言論和霸凌內容的舉報工具，並自主決定哪些使用者可以和自己的內容互動。

創作者 泰國 粉絲

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