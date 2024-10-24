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國旅很貴？日夫妻來台3天2夜「機票食宿僅花27K」 樂喊：我愛台灣！

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市寧夏夜市。圖／聯合報系資料照
台北市寧夏夜市。圖／聯合報系資料照

外國人來台灣旅遊，要花多少錢呢？有對日本夫妻近日到台灣旅遊，大讚消費便宜、交通方便，連住宿的CP值都很高，檢視花費項目，整趟旅程含機票2人只花了12萬日幣（約新台幣27000元），開心直呼還要再來一次，「台灣太棒了！我愛台灣」。

日本一對夫妻近日到台灣進行3天2夜的旅遊，期間依靠大眾交通和步行玩遍大台北，並品嘗如臭豆腐、香腸、雞肉飯等道地的台灣美食，事後細算食、宿、交通等花費，意外發現這趟讓他們玩得開心又滿足的旅行，平均一人只花61356日圓（約新台幣13500元）。

從太太列出的明細可看出，此趟搭程樂桃航空來回日台，機票約8萬日圓，花費最高，佔近7成旅費，其次則是3天餐費共18848日圓（約新台幣4100元），其他如住宿、交通、按摩等費用，每項都不超過8000日圓（約新台幣1700元）。

這位日本太太表示，這次他們完全沒有搭乘計程車，充分利用捷運、公車和步行行動，感覺很不錯；住宿也相當便宜，2晚雙人房只花約台幣1700元，鄰近迪化街及寧夏、延三2個夜市，房內甚至還有免洗馬桶，CP值很高，她若再來台灣還會考慮再住一次。

最後她稱讚台灣人熱情又溫柔，食物便宜而美味，真的太棒了，「我愛台灣」。此外，她也秀出剩餘台幣，笑稱因為還要再去台灣旅遊，這些錢就不兌換回日圓了。

由 @isabellathatgirll 發佈
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住宿 台灣人 外國人 夜市 日本

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