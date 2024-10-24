豪雨炸雙北 北市教育局授權學校決定停班課

潭美颱風外圍環流與東北季風產生共伴效應明顯，氣象署預估北市山區今天下午起，至明天下午降雨量達到停班停課標準，北市教育局表示，學校可自行決定是否停班課。山區家長也盼若達到標準就應停課，確保孩子安全。

格致國中校長張幸愉表示，目前觀察學校風雨感覺還好，學校初步預判今天應該不會停課，也會持續關心氣象預報，若晚上風雨突然變大，學校也有緊急應變小組，若有停課第一時間也會通報家長。

陽明山國小校長梁志恒表示，停課主要會判斷周邊道路是否封閉、學校積水狀況嚴重等，目前看起來都還好，但會持續觀察，下午也會開會討論，若風雨變大或出現災情需要停班停課，也會用社群即時通知家長。

陽明山國小家長會長李童雯表示，若氣象署預測達到停班停課標準，站在孩子安全找想，學校應要停課，畢竟學童是從四面八方來上學，若風雨大恐讓孩子身處危險或被困在路上，若雨下很大但沒停課，很多住山上孩子也沒辦法過來，出席率不會太高。