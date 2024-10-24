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不讓埃及斑蚊在雲林過冬 中央地方聯手成立「滅蚊軍團」
為不讓埃及斑蚊持續北漂，越過北回歸線，進入雲林過冬釀災，雲林第一支「滅蚊軍團」今天在北港鎮成立，結合清潔隊、斑蚊熱區9里里長及民眾齊聚誓師，由縣長張張麗善授旗，中央CDC人員督軍，將深入熱區展開家戶滅蚊大行動。
國衛院調查發現登革熱病媒蚊「埃及斑蚊」跨越北回歸線在雲林北港鎮落腳繁衍，為不讓北漂斑蚊在雲林過冬，明年夏季帶來疫災，尤其最近調查，有彰化出現的病例足跡到過雲林，雲林縣府和北港鎮公所今天授旗誓師成立「滅蚊軍團」，期能將病媒蚊阻絕於北港溪，不再往北蔓延。
北港鎮長蕭美文今天召集數十名清潔隊員、各里志工及環保衛生單位，如日起展開「北港鎮滅蚊計畫」，以公帶私，發動3周「登革熱日」，深入斑蚊熱區的9里2402戶，由種子教師帶領家戶進行積水容器清除及巡檢抽查，不合格里持續複查至改善為止。
張麗善說，雲林迄今尚未出現本土病例，但國衛院調查資料顯示埃及斑蚊已北漂，尤其埃及斑蚊比白線斑蚊警覺性高，存活期長，喜棲息室內，蟲卵抗旱力強等特性，大家仍不可掉以輕心，今天授旗誓師以高規格抗蚊，不讓病蚊在雲林繁衍過冬。
今天由北港鎮長美文和衛生局人員示範家戶水容器清消，衛生局長曾春美說，「北港鎮滅蚊計畫」透過「以公帶私」方式，由里鄰長、志工里民等全民動員，進行家戶室內外孳生源清除，教育民眾環境自我管理，直到環境全面改善為止。
疾管署南區管制中心主任劉慧蓉指出，埃及斑蚊防治室內更為重要，CDC未來每天將派4人小組進駐協助清消抽查，並將清查結果同步傳給國衛院及鎮公所，補強不足之處，期待中央地方攜手防治病媒蚊持續北移。
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