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怕餅乾、洋芋片受潮？她傳授私家撇步「絕不散開」獲盛讚：高手！

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

許多食品開封後，不一定能夠一次就用完或吃完，那該如何將剩餘的密封起來呢？有一名女網友在臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」上貼出一組照片並發文傳授她的撇步，她表示如果當下沒有夾鏈袋、沒有夾子也沒有橡皮筋的話，可以直接使用這個方法密封「一周都不會礬去(台語，形容受潮)」超方便。照片曝光，引發網友熱議，紛紛稱讚：「高手！」

原PO無私分享她自己愛用的密封方式，提供給大家參考，她表示只要袋子的缺口夠長，且超過袋內食物一半的都適用，尤其是有食物需放在冰箱冷凍的，都非常好用，不僅不需要再用夾子，就算拿起來當球丟也不會散開。

原PO還拍影片示範封存的方法，她指出，選好想要呈現的那一面後，首先由正面將袋子兩側往內斜對折，再翻到背面後壓出空氣，往下捲捲捲，捲到中間出現倒三角即可，然後再將倒三角兩側直接返折回去，即可完成。

原PO透露，這個方式也非常適合封存洋芋片，折好之後放上一周，餅乾也不會「礬去」，冰進冰箱冷凍，更無需擔心橡皮筋或密封條會突然斷裂，而且收納超方便。

照片曝光後，迅速引起熱烈討論，許多人紛紛稱讚「不錯」、「這個方法很好用」、「我也都用這招來折餅乾袋」、「比起用捲的，用折的效果會更好，能卡住不讓它回捲成原來的樣子」、「好酷喔，學起來，謝謝分享」、「感謝分享，很實用」。

還有網友開玩笑回應「還有一招，我也很愛用的方式，就是一次全部吃完」、「沒看懂的我，只好換個方式，把它放進肚子裡保存」、「放到肚子裡就不會壞了」、「全部入口下肚就密封了」。

夾鏈袋 家樂福 餅乾

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