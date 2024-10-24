快訊

續防致災雨 吳德榮：潭美將迴轉、準康芮朝台灣接近「雙颱互相牽引」

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

平常沒不舒服！他抽血發現「1症狀」 檢查驚覺罹大腸癌

聯合新聞網／ 綜合報導
一名病人沒有定期做大腸癌篩檢習慣，結果抽血時被醫生發現有異常，安排照大腸鏡後，驚覺有個3公分大的腫瘤。 圖／ingimage
一名病人沒有定期做大腸癌篩檢習慣，結果抽血時被醫生發現有異常，安排照大腸鏡後，驚覺有個3公分大的腫瘤。 圖／ingimage

健康很重要，必須時常注意。最近肝膽腸胃科詹宜學醫師指出，有一位病人平常沒有任何不舒服的症狀，但是在一次的抽血報告中發現了有「輕微貧血」，結果照了大腸鏡後發現有3公分大的腫瘤，因此定期檢查很重要，另外高危險群也要更當心。

詹宜學在臉書發文指出，這位病人一直以來都在附近的診療院追蹤高血壓跟抽血檢查，從未做過大腸癌篩檢，所以第一次做了糞便檢查，結果檢查的數值非常高，但他平常沒有任何不舒服症狀，只有抽血報告有「輕微貧血」，因此醫生在最快的時間內安排了照無痛大腸鏡。

檢查發現了有升結腸3公分大的腫瘤，另一約1.5公分大的息肉，趕緊安排切片檢查和息肉切除，並聯絡後續的轉診處置。詹宜學提醒，大腸癌早期發現治療是治癒率很高的癌症，除了定期的內視鏡檢查，就是「大腸癌糞便篩檢」，據衛福部統計，每兩年一次的糞便篩檢，可以降低35%的大腸癌死亡。

詹宜學也列出了8點大腸癌需要留意的身體警訊，以及高危險群，若是有異常建議提早做檢查。

大腸癌要留心的身體警訊

1. 血便黏液便。

2. 長期或慢性的腹部不適。

3. 排便習慣改變（大便次數改變）。

4. 大便型態改變（變軟、變細、不成形）。

5. 時常有便意感，總感覺糞便無法排空。

6. 不明原因貧血、疲勞、容易喘。

7. 不明原因體重減輕。

8. 腹部出現不明腫塊。

大腸癌的高危險群

1. 50歲以上 : 因為超過一半以上的大腸癌病人，年齡大於50歲。

2. 大腸癌的發生和高熱量、高脂肪、高糖及低纖維飲食有關。

3. 飲酒、吸菸者。

4. 糖尿病。

5. 肥胖。

6. 排便習慣不正常、長期便祕。

7. 愛吃紅肉者。

8. 遺傳性非息肉性大腸癌的患者。

9. 家族性多發性息肉症候群的患者。

10. 其他疾病 : 如罹患潰瘍炎性大腸炎、克隆氏腸炎、曾罹患大腸癌並已治癒者。

大腸癌 腫瘤

延伸閱讀

養生伯「日行一萬步」大腸檢出4公分瘜肉 免開刀去除

發展智慧大腸癌篩檢 彰化縣長王惠美借鏡英國篩檢經驗

戰勝大腸癌三期！包翠英驚曝「腫瘤大如嬰兒」 靠2事撿回一命

資深名模包翠英「不愛吃肉卻罹大腸癌」 醫示警：3類人40歲起該健檢

相關新聞

少子化找解方…單身女性 規畫開放人工受孕

國發會主委劉鏡清昨天表示，國內有晚婚及不婚的現象，要逆轉少子化很困難，政府策略第一步是守住現在的出生狀態，下一步則思考如...

冷眼集／國發會抓錯藥方 難救人口危機

國發會本月中旬公布最新人口推估報告，顯示人口拉警報問題嚴重，立委昨天安排專案報告要相關部會找解決方案，國發會主委劉鏡清錯...

續防致災雨 吳德榮：潭美將迴轉、準康芮朝台灣接近「雙颱互相牽引」

今晨新竹以北及東半部明顯降雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今...

北北基宜超大豪雨、6縣市大雨 宜蘭大同鄉1級淹水警戒

東北季風及潭美颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，基隆市地區、台北市山區及宜蘭縣山區有局部大豪雨...

1張圖看迎風面雨量紫爆 粉專籲暫時避免登山活動

迎風面劇烈降雨持續，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，在潭美颱風外圍環流加上東北季風及地形抬升多重影響下，昨天台北...

大巨蛋效應 演唱會經濟加溫

台北大巨蛋十二月迎來天王周杰倫、天后張惠妹演唱會，加上「台北最ＨＩＧＨ新年城」等跨年活動，市府預估數十萬人潮將湧入北市；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。