平常沒不舒服！他抽血發現「1症狀」 檢查驚覺罹大腸癌

健康很重要，必須時常注意。最近肝膽腸胃科詹宜學醫師指出，有一位病人平常沒有任何不舒服的症狀，但是在一次的抽血報告中發現了有「輕微貧血」，結果照了大腸鏡後發現有3公分大的腫瘤，因此定期檢查很重要，另外高危險群也要更當心。

詹宜學在臉書發文指出，這位病人一直以來都在附近的診療院追蹤高血壓跟抽血檢查，從未做過大腸癌篩檢，所以第一次做了糞便檢查，結果檢查的數值非常高，但他平常沒有任何不舒服症狀，只有抽血報告有「輕微貧血」，因此醫生在最快的時間內安排了照無痛大腸鏡。

檢查發現了有升結腸3公分大的腫瘤，另一約1.5公分大的息肉，趕緊安排切片檢查和息肉切除，並聯絡後續的轉診處置。詹宜學提醒，大腸癌早期發現治療是治癒率很高的癌症，除了定期的內視鏡檢查，就是「大腸癌糞便篩檢」，據衛福部統計，每兩年一次的糞便篩檢，可以降低35%的大腸癌死亡。

詹宜學也列出了8點大腸癌需要留意的身體警訊，以及高危險群，若是有異常建議提早做檢查。

大腸癌要留心的身體警訊

1. 血便黏液便。 2. 長期或慢性的腹部不適。 3. 排便習慣改變（大便次數改變）。 4. 大便型態改變（變軟、變細、不成形）。 5. 時常有便意感，總感覺糞便無法排空。 6. 不明原因貧血、疲勞、容易喘。 7. 不明原因體重減輕。 8. 腹部出現不明腫塊。

大腸癌的高危險群