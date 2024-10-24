全飛秒雷射啟用 諾貝爾醫療集團嘉義市信賴眼科結盟

嘉義市眼科名醫賴麗如與眼科同業經營信賴眼科診所，與全台知名連鎖醫療機構諾貝爾醫療集團，策略結盟，強強聯手，引進德國進口第4代眼科光學最新儀器Smile pro2.0全飛秒雷射，是彰雲嘉、北台南地區唯一一台，上午舉行簽約啟用儀式。

奧運羽毛球金牌李洋，前陣子使用這套器材，改善多年視力問題。諾貝爾集團創辦人、總院長張朝凱醫師與賴麗如簽約，介紹最新眼科利器，適合18歲至65歲有近視、遠視、散光民眾，採AI導航精準治療，1眼手術時間約10秒，時間縮短，術後2至3天可以回到工作崗位，舒適性提高，術後傷口癒合快，接受手術民眾9成以上滿意。

信賴眼科過去使用前一代飛秒雷射儀器，已有上千例成功開刀案例，不論白內障或近視手術，有充足經驗，獲消費者信賴。張朝凱說，新一代雷射儀器可合併手術中年人老花、近視問題，自費手術雙眼費用平均約13至16萬元之間，國內近視比例「369」：小學六年級近視比例30%，高中增到60%，到了大學擴大到90%，適合做雷射手術約千萬人，但目前只有4萬多人做過手術。

張朝凱表示，眼科雷射光學手術儀器，引進國內使用逾10年，目前隨著醫學技術進步及AI應用興起，已進化升級到最新第4代，Smile pro2.0全飛秒雷射是德國蔡司光學，剛引進國內安裝不久，相信會提高民眾接受手術信心，增加使用滲透率。

諾貝爾醫療機構全台共有26家眼科診所，西半部從北到南，只有雲林、嘉義未進駐，此次選定與信賴眼科策略結盟，看中信賴眼科院長、主治醫師賴麗如多年經驗及好口碑，彼此信賴合作。