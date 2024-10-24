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立委籲開放雙層巴士上國道 交通部：容量非2倍、安全前提討論

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
立委建議，在考量安全前提下，開放雙層巴士上國道提供短途通勤需求。圖為雙層巴士示意圖。圖／屏東縣府交旅處提供
立委建議，在考量安全前提下，開放雙層巴士上國道提供短途通勤需求。圖為雙層巴士示意圖。圖／屏東縣府交旅處提供

大客車駕駛缺工嚴重，不少客運通勤路線尖峰時段供不應求，有立委今天在立法院質詢建議，在考量安全前提下，開放雙層巴士上國道提供短途通勤需求，希望交通部1個月內開會討論。交通部長陳世凱指出，國道對於安全要求相對高，可以在安全前提下討論。

立委洪孟楷今於立法院交通委員會質詢表示，大客車駕駛缺工達上千人，但具有大客車駕照的人很多，願不願意投入就是個問題，即便開放僑外生擔任駕駛，年底通過修法後，僑外生最快也要明年底才能取得大客車駕照，甚至有多少人願意投入還不確定。

洪孟楷說，國道客運缺工嚴重，現行無障礙巴士座位只有22個，通勤時間班次又不夠，可研議開放雙層巴士上國道。他表示，雖然去年交通部以安全為考量否決，但是其他國家也有開放雙層巴士上國道或快速道路先例，是否可能試辦或於特定路段辦理？

洪孟楷表示，若有安全疑慮可研議設定時速、僅允許通勤時間開放，或於短程區域，如北北基桃、中彰投、南高屏等行駛，希望交通部1個月內開會討論。

陳世凱指出，在駕駛缺工狀況下，若尖峰時段運量能更高，是好的解決方案，但國道對於安全要求相對高，或許可以在安全前提下討論。

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，即使是雙層巴士的容量，也不是單層巴士的2倍，國外很多雙層巴士是用於區域內觀光，國道速限至少要60公里以上，包括重心高度跟速度問題都要考慮，會在1個月內收集資料討論。

交通部長 國道客運 雙層巴士

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