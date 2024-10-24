80歲老翁昏倒以為曬昏頭 醫師抽絲剝繭竟是急性血癌

南投80歲葉老先生騎腳踏車，突然暈眩而不慎跌倒在地，原以為是曬昏頭，醫師仔細檢查，發現老翁罹患「急性骨髓性白血病」。醫師提醒，如果臉色蒼白疲勞、不明原因發燒不退、莫名的瘀青、骨頭疼痛等症狀，建議盡快就診。

南投醫院血液腫瘤科主任陳筠方說，急性骨髓性白血病是因為骨髓母細胞癌變，導致骨髓中芽細胞(Blast cell)大量增生。芽細胞是白血球的前身，不具備正常白血球的功能，大量增加後擠壓到其他正常造血細胞生存，導致紅血球及血小板的數量下降。患者會出現貧血（疲倦、臉色蒼白、頭暈無力）、凝血功能下降（異常瘀青、流鼻血、牙齦流血）等症狀。

國民健康署110年癌症登記報告指出，白血病發生率排名男性第9位、女性為第12位，其中，急性骨髓性白血病超過三成。陳筠方指出，急性骨髓性白血病(AML)好發於65歲以上的男性長者，初期症狀不具特異性，容易被誤以為是感冒，患者多是透過健康檢查等意外發現。不過病程發展相當快速，須盡快接受治療，才有機會獲得控制。

醫師會根據病患整體狀況選擇治療方式，包括化學治療、造血幹細胞移植、標靶治療等，陳筠方說，60歲以下會安排強度較高且密集的治療方式，並且會考慮造血幹細胞移植，而年紀較大且身體機能較不佳的患者則會採取緩和性的治療及輸血，控制病情控制並且改善生活品質。

為讓南投縣癌症患者不需長途奔波，南投醫院在院長洪弘昌努力下，今年啟用癌症治療中心，將癌症專科門診、防治暨體檢中心、放射治療中心與化學治療中心整合，提供南投鄉親更便利舒適治療環境。