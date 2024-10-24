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擎天崗累積雨量337毫米全國最多 各地風雨浪影響一次看

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島易有長浪發生的機率，並有4至6公尺浪高，前往海邊活動注意安全。圖為綠島柴口浮潛區即時影像。圖／取自「東部海岸國家風景區管理處」YouTube頻道
台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島易有長浪發生的機率，並有4至6公尺浪高，前往海邊活動注意安全。圖為綠島柴口浮潛區即時影像。圖／取自「東部海岸國家風景區管理處」YouTube頻道

潭美颱風和東北季風產生共伴效應影響，目前包括宜蘭縣四季國小英士分校停班停課，以及中午起蘭嶼、綠島停班停課，台北、新北市政府教育局也授權轄內學校自行決定是否停班課。

中央氣象署表示，今年第20號颱風潭美目前位於菲律賓呂宋島陸地，朝西北西前進，將在下午至晚間進入南海。受東北季風及颱風外圍環流影響，各地雲量偏多，迎風面天氣不穩定，基隆北海岸、大台北及宜蘭降雨較廣泛，其中基隆北海岸清晨起雨勢明顯加大，桃園及花蓮有局部降雨，台東及恆春亦有零星降雨。

昨天凌晨0時至今天上午10時出現最大的時雨量、最大3小時雨量皆為新北市瑞芳區的大粗坑，分別為56.0毫米及115.0毫米；最大累積雨量為台北市擎天崗337.0毫米、新北市大粗坑238.5毫米。

未來降雨趨勢，氣象署表示，隨著颱風逐漸通過呂宋島，外圍環流伴隨的豐沛水氣，與東北季風於台灣附近輻合，雲帶將影響台灣東半部陸地，今天大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區雨勢漸明顯，且下雨時間長，台東及恆春半島則有局部短暫雨，上述地區並有局部大雨或豪雨發生的機率，其中北海岸、台北市山區、宜蘭山區將有局部大豪雨發生的機率；桃園、新竹及馬祖則有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

東北風明顯偏強，新竹以北、嘉義、台南、台東沿海空曠地區及苗栗至雲林、基隆北海岸、綠島、金門、馬祖有9至11級強陣風，澎湖、蘭嶼、恆春半島易有10至12級強陣風，花蓮沿海空曠地區及大台北地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，特別注意。室外懸掛物、招牌、圍籬及鷹架等應加強固牢，陽台盆景等應妥善放置，排水溝渠應加強清理。

台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島易有長浪發生的機率，並有4至6公尺浪高，前往海邊活動注意安全。基隆北海岸及大台北山區、宜蘭山區、花蓮山區留意大量降雨而造成坍方、落石及溪水暴漲。今天基隆北海岸為大潮期間，注意沿海低窪地區漲潮期間，雨水不易宣洩，易積淹水。

共伴效應示意圖。圖／中央氣象署提供
共伴效應示意圖。圖／中央氣象署提供
定量降水預報。圖／中央氣象署提供
定量降水預報。圖／中央氣象署提供
今天至明晨影響最劇。圖／中央氣象署提供
今天至明晨影響最劇。圖／中央氣象署提供
今明風浪趨勢。圖／中央氣象署提供
今明風浪趨勢。圖／中央氣象署提供

共伴效應 東北季風 潭美 雨量

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