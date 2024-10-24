別怕吃精緻澱粉！營養師曝優勢推「4時機」：白飯會是好朋友

蛋價是近兩年來熱門話題，近期則因產量嚴重過剩，導致價格崩跌。有一名網友在臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」上貼出一張照片並發文分享，他表示「平均一顆2.3元，應該很便宜吧」。照片曝光，引發網友熱議，紛紛直呼：「滷蛋自由就靠這次了！」

2024-10-24 10:34