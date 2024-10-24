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別怕吃精緻澱粉！營養師曝優勢推「4時機」：白飯會是好朋友

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師表示，「精緻澱粉」仍有它的優勢並整理出4個適合吃的時機。示意圖／ingimage
營養師表示，「精緻澱粉」仍有它的優勢並整理出4個適合吃的時機。示意圖／ingimage

不少正在減肥的人會避免吃精緻澱粉，多吃未精緻澱粉幫助延緩血糖上升，不過有營養師表示，「精緻澱粉」仍有它的優勢並整理出4個適合吃的時機。

營養師彭逸珊在臉書粉絲專頁「愛健康營養師 珊珊」分享，平常都說要多吃未精緻澱粉，其中的膳食纖維可以幫助延緩血糖上升，維生素、礦物質也相對精緻澱粉更豐富，但精緻澱粉仍有它的優勢，例如身體虛弱、腸胃敏感、運動後或是做大腸鏡檢前，「精緻澱粉會是你的好朋友」。

彭逸珊表示，比如白吐司、白飯、清粥等等，如果是運動後，吃澱粉更不需要感到罪惡，因為身體會傾向回補肝臟而非脂肪儲存，而輕度運動或中度運動也會有差別。

彭逸珊整理出4個適合吃精緻澱粉的時機：

1.身體虛弱時：

例如手術後或大病初癒時，身體承受巨大壓力時消化機能會下降，這時吃精緻澱粉較合適。

2.腸胃敏感時：

腸胃炎、拉肚子時消化道非常敏感，精緻澱粉可以降低腸胃道的刺激。

3.運動後：

運動後吃澱粉可以幫助運動中流失的肝醣回補，相對不用擔心脂肪儲存。

4.大腸鏡檢前：

鏡檢前需要清空腸胃，簡單的精緻澱粉可以大幅降低殘渣。

吃澱粉 減肥 營養師

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