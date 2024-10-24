對抗肌少症 台中慈濟醫院「骨、肌訓練中心」今天啟用

銀髮族肌少症是健康老化關鍵指標，台中慈濟醫院復健醫學部針對肌少症、骨質疏鬆疾病設立「高骨力肌力體能訓練中心」，今天揭牌開幕；復健醫學部團隊結合醫療專業與運動科學，提供個人化訓練方式及預防性檢測，避免衰老疾病上身。

復健醫學部主任蔡森蔚表示，骨肌訓練中心有別於一般健身房，結合老人醫學、復健和中西醫療觀點輔助，包含肌少症防治、脊椎健康管理、體態矯正等，由專業團隊做整體生理評估，擬定適合的訓練計畫，提高鍛鍊和照護效益；他說中醫介入能補助調理腸胃、針灸促進肌肉合成與修復，維持骨關節健康並改善訓練過程的不舒適。

今天開幕儀式邀請社區長輩開箱嘗鮮各項負重體驗，由健身教練、物理治療師和醫師在旁協助，台中慈濟醫院院長簡守信也體驗負重深蹲；簡守信表示，重量訓練能延緩肌肉萎縮，甚至有機會可逆齡，核心肌肉有力就能穩定骨骼，心肺功能也會提升，維持生理基礎，預防老化，降低可能跌倒骨折的機會。

復健部醫師陳佳菁強調，要根據長輩身體結構的限制，協助他們適合施作的負重器械，他舉例，下肢較衰弱的人，經專業評估可能改作箱式深蹲或其他器械式的負重，提高下肢推拉轉走能力。

陳佳菁表示，依運動科學，加入VBT速度依循訓練( Velocity-Based Training )，綜合數據評估後量身訂做鍛鍊菜單，並採漸進式超負荷訓練方式，可提升訓練成效。

高骨力肌力體能訓練中心有專業團隊背後支持，讓長輩參與訓練更加安心，今天起開放參觀或訓練預約，網址：https://calendly.com/daminglife/，相關骨力、肌力諮詢也可掛號復健科門診由醫師評估。