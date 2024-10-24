潭美攜手東北季風南北水氣串連 論壇：此刻起很有颱風感

今天是潭美颱風距離台灣最近的一天，「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，颱風目前在菲律賓上空，西部沿海、恆春、澎湖人應該很有感覺。此刻開始到周末，颱風和東北季風，南北水氣一起串連，「北部、東部準備有下不完的雨」，尤其是基北宜花，雨一直下，「像天在哭」，雨下得很大。

氣象署昨晚已經發布大規模劇烈豪雨作業，範圍是北北基宜，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，不要小看，這跟颱風警報同一個等級，是專屬豪雨的警報，加上沿海風力還是很強，此刻起這兩天一定很有颱風感。中南部有山脈阻擋，除了沿海風大了點，天氣不錯。

至於潭美颱風後續是否大迴轉，甚或是東邊太平洋可能有新颱風，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，秋颱路徑難報，建議下周以後再關注。

※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。