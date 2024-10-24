遊覽車評鑑導致業者無法保險 交通部長：已去金管會溝通

大客車駕駛缺工嚴重，影響服務水準及安全。有立委今天在立法院交通委員會質詢指出，現行的遊覽車業者評鑑制度還沒讓民眾參考到，先被保險公司拿去參考，導致很多保險業者不給保險，建議檢討評鑑制度。對此，交通部長陳世凱表示，不能保險的部分會協助業者解決，已經去跟金管會、保險局溝通。

為管理遊覽車業者安全及服務水準，公路局2020年訂定「遊覽車客運業評鑑作業要點」。立委魯明哲說，遊覽車評鑑原先是為提供民眾選擇參考，但最新的評鑑中，優等有4家、甲等362家、乙等461家、不列等29家，這樣的評鑑還沒讓民眾參考到，先被保險公司拿去參考，很多保險業者不給表現不佳的遊覽車保險，但不好的業者中，也有好的駕駛連帶影響。他建議，如果評鑑制度是淘汰制度，就抓最後1%出來，慢慢淘汰真正不好的業者。

魯明哲表示，隨著時代變遷，大客車已經難以生存，疫情前幾年公路客運每年搭乘人次還有1千多萬人次，去年已減少42.9%，車輛、路線也都減少很多，但客運能深入很多軌道到不了的地方，偏鄉還是有這樣需求，若持續減少會出問題。

魯明哲也說，旅客、駕駛消失都即將發生，其中，旅客較少搭乘客運的原因在於班次少、軌道更加方便、客運容易塞車無法準點到達，這是很多通勤族改搭其他運具的疑慮。另外，很多大客駕駛更擔心的是風險，現在網路興盛，駕駛在車內車外壓力都增加。

他表示，業者營運困難，要加薪很困難，現在都是交通部在扛這塊，但能扛多久？業者目前面臨困境包括缺駕駛、中型以下業者沒有利潤，只能仰賴補助、法規及遊覽車評鑑衝擊。

立委廖先翔也說，過去交通部對大客車管理只有棒子、沒有蘿蔔，對於守法業者沒有獎勵，現在雪隧禁止大客車通行，大貨車每天行駛台2線瑞芳到宜蘭發生的事故多、道路條件不好，可研議讓優良駕駛在離峰時間走國5，鼓勵表現良好的駕駛。

陳世凱指出，站在交通部的立場，客運維持是必然且必須的，偏鄉幸福巴士都是透過客運的方式，即便軌道安全且便利，但不可能深入每個地方，現在交通部用大量補貼在運價跟勞工的部分努力，最怕業者也減少，交通部會加大力道協助業者營運下去，這對民眾很重要。

陳世凱也說，遊覽車評鑑一定要優化，不能保險的部分會協助業者解決，已經去跟金管會、保險局溝通。