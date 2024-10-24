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陽明山累積雨量破300毫米 北部24小時內防強降雨

中央社／ 台北24日電
受到東北季風及颱風潭美外圍環流共伴影響，中央氣象署預估接下來24小時內，北北基宜花都將會有強降雨。聯合報系資料照
受到東北季風及颱風潭美外圍環流共伴影響，中央氣象署預估接下來24小時內，北北基宜花都將會有強降雨。聯合報系資料照

受到東北季風颱風潭美外圍環流共伴影響，中央氣象署預估接下來24小時內，北北基宜花都將會有強降雨，雨勢也會越來越明顯，目前陽明山累積雨量已破300毫米。

中央氣象署預報員謝佩芸今天在記者會中表示，目前潭美逐漸通過菲律賓呂宋島陸地，預計持續往西移動進入南海，雖然離台灣有距離，但外圍環流水氣接近東北部，加上東北季風影響，北部將有持續且明顯的降雨，未來24小時都將是降雨高峰。

謝佩芸說，目前降雨熱區為桃園以北、宜蘭跟北花蓮為主，根據氣象署觀測，自23日凌晨0時到今天上午10時，最大累積雨量為台北市擎天崗337毫米、新北市大粗坑238.5毫米。

謝佩芸表示，今天白天到晚上，北海岸、宜蘭地區跟南部山區降雨持續，花蓮降雨也會逐漸增加，台東白天降雨雖然較不明顯，但後續降雨也會持續增加，而西半部在中央山脈的阻擋下，苗栗以南地區沒有明顯影響，甚至有機會看到陽光，但要留意潭美外圍環流帶來的強風。

外界好奇潭美離台灣有距離，風雨卻明顯，謝佩芸解釋雖然潭美的中心離台灣很遠，但潭美屬於低壓區內的颱風，因此外圍的風不見得會比中心弱，加上東北季風跟海峽效應等影響下，就讓台灣海峽跟南部會有強風出現。

謝佩芸說，至於降雨方面，因為潭美在台灣南邊吹的是東南風的環流，秋季時東北季風南下，遇上颱風外圍環流就會出現對流雨帶，加上風向往台灣陸地方向，因此在東北部、北海岸跟大台北地區的降雨就會比較明顯，隨著潭美往西移動，花蓮降雨也會逐漸增加。

由於今天上午8時有新的熱帶性低氣壓生成，預估有機會增強為今年第21號颱風康芮，未來預估朝西移動，接近菲律賓東方海面，謝佩芸表示，潭美預計在週末期間導引氣流減弱，因此在接近越南前有往回走的趨勢，但強度要再觀察。

謝佩芸說，屆時潭美跟熱帶性低氣壓是不是會互動，要看2個系統的強度跟距離有沒有配合到才會明瞭，但這都是週末後的事情，會持續觀察。

東北季風 潭美 颱風

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