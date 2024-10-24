允諾外送運費無下限 交長：消費者還是可以用免運優惠

交通部預告修法明定機車外送平台費率公式，可加收等待費、樓層費與夜間加成運費等，引發討論。交通部公路局長30號下周三下午2時將再邀集消基會、平台業者、工會、政府機關、學者專家等5方於公路局開會。交通部長陳世凱今受訪時說，交通部只會訂出運費上限，不會有下限，代表未來消費者還是可以繼續使用免運優惠。

陳世凱表示，交通部主要處理外送運費透明化的部分，如果運費可以透明化，對於商家、外送員或消費者都是一種保障。另外在平台業者合併的問題，勞動部的立場也是希望能夠保障勞工，不希望那麼快做大型的合併。

陳世凱說，未來的外送運費是由交通部、地方政府、消費者代表，如消基會、外送員工會及業者等5方共同制定計價公式，且未來運費制定只會訂定上限，不會有下限，也就是說，現在大家常用到的「免運費」優惠也可以繼續使用，不會有任何的影響，至於業者要用什麼樣的優惠方式都尊重。

他表示，下周三有邀集消基會、平台業者及工會一起討論，交通部收攏各方意見後，再做最後的決定。而對消基會來講，應該是保障消費者的權益最重要，他們也要求下周三的座談會能有多一些的代表，公路局會準備足夠的位子給大家坐，消基會董事長吳榮達也會來參加座談會。