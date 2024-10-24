台中市鎖匙裝修職業工會訂開鎖及配鎖參考價 公平會認定聯合行為

公平會昨日委員會議決議，台中市鎖匙裝修職業工會訂定開鎖及配鎖參考價目表予會員之行為，已違反公平法聯合行為之禁止規定。考量該工會組織特性、會員人數及其事業規模、參考價目表版本不一、未積極促使所屬會員遵行參考價目表收費，後來也通知會員停止使用參考價目表，因此決議予以警示。

台中市鎖匙裝修職業工會於104年時透過理事會議決議制定參考價目表，為因應原物料上漲，於111年3月理事會議調漲參考價目表之價格並印製供會員索取，111年7月發現印製錯誤，並再次印製正確版之參考價目表。經公平會實地訪查，多數會員於營業場所確實張貼該工會製發之參考價目表，雖會員有張貼不同版本，惟多以111年修訂之版本為主，顯見該收費標準為所屬會員所周知，對相關市場已產生影響。

公平會表示，該工會雖表示未強制會員依該參考價目表收費，惟該等價格於市場上已形成價格基準點，影響個別會員或未加入該工會之業者訂價決策，損害市場競爭機制，並已影響市場供需功能。惟考量該工會組織特性、會員人數及其事業規模、參考價目表版本不一、未積極促使所屬會員遵行參考價目表收費，以及嗣後通知會員停止使用參考價目表等情，故決議予以警示。

公平會提醒，公（工）、協會等各類事業團體訂定參考價目表，無論有無強制性，皆可能形成訂價參考基準，進而拘束事業訂價自由，會構成違法之聯合行為，各事業團體應特別注意，切勿觸法。