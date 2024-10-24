準「康芮」將致雙颱互動？ 氣象署：潭美周末到下周一有往回走的趨勢

潭美颱風雖然沒有影響台灣，但風雨感受滿像颱風天。中央氣象署技正謝佩芸今天表示，颱風中心離台灣相當遠，但潭美颱風屬於低壓區內的颱風，它有一個特色就是它外圍的風不見得比中心來得弱，另外，除了外圍的風之外，再加上東北季風的影響，尤其是在台灣海峽這一帶，同時受到東北季風、颱風外圍環流的風，加上海峽的效應，造成台灣海峽這一帶以及東南部地區會出現明顯的強風。

雨的部分，謝佩芸表示，很多人疑惑颱風明明在台灣的南邊，為什麼雨最大的地方出現在北部和宜花地區？颱風通過台灣南邊的時候，吹的是比較偏東南風的環流。進入秋季之後，北方會有一些高壓帶著東北季風南下，如果東北季風遇上颱風外圍的東南風的環流，容易在台灣東部或北部海面出現明顯的對流雨帶，這個雨帶再加上台灣整個風向往台灣的地形來推送的話，受到地形舉升的影響，降雨就特別鎖定在東北部、北海岸、大台北山區，這也是造成這些區域明顯降雨的原因之一。

謝佩芸表示，另外要注意，颱風持續往西移動的過程，台灣附近持續吹偏東到東南風，後續颱風逐漸往西之後，花東之後的降雨還會增加。

潭美颱風進入南海之後，速度會變慢嗎？後續會和關島附近的熱帶系統是否會互相牽引、對台灣的影響？謝佩芸表示，今天上午8時在關島附近海面，有新的熱帶性低氣壓生成，預計它會逐漸往西，慢慢接近菲律賓東方海面。若形成颱風，將是今年第21號颱風康芮。

謝佩芸表示，潭美颱風未來進入南海之後，預計到周末期間，整個導引的氣流，因這個時候北方有槽線，也就是高空的低壓會通過，因此滿多的預報看起來潭美颱風在接近越南之前，可能有往東，也就是往回走的趨勢。但是它往回走之後，強度是否能維持，或是強度逐漸減弱，是必須觀察的地方。目前的確有一些資料，潭美颱風在往西之後，可能在周末到下周一有往回走的趨勢。