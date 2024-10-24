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潭美+東北季風挾強風豪雨 未來24小時降雨高峰、強風不侷限沿海

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天在宜花北北基地區要嚴防劇烈降雨。本報資料照片
今天在宜花北北基地區要嚴防劇烈降雨。本報資料照片

今天受到潭美颱風外圍環流以及東北季風雙重影響，中央氣象署技正謝佩芸今天表示，在宜花北北基地區要嚴防劇烈降雨，而各離島、各沿海、中部地區也要嚴防強陣風的影響，氣象署持續進行劇烈豪雨的加強作業，比照颱風警報的規格，密集提供預報資訊，提醒民眾多多注意安全。

謝佩芸說，台灣南方的大片雲系就是潭美颱風，目前它正在逐漸通過菲律賓呂宋島的陸地，持續往西移動，進入南海。雖然颱風離台灣還有一段距離，但是它的外圍環流水氣今天會逐漸接近台灣東半部海面，加上目前有東北季風影響，因此在迎風面的北部、東半部地區今天降雨狀況都會明顯且持續。

雨量觀測上來看，目前降雨主要都集中在桃園以北、宜蘭、北花蓮地區。謝佩芸說，主要是因為昨天開始在東北季風的影響下，迎風面的雨勢就已經逐漸地持續發生，尤其到今天凌晨北海岸的降雨更為明顯。從觀測數據可看到，從昨天凌晨0時到目前為止，台北的陽明山區累積雨量已經超過300毫米，新北瑞芳、宜蘭南澳山區的累積雨量也超過200毫米。

謝佩芸預估，今天颱風外圍環流影響會愈來愈明顯，從現在開始的未來24小時，都是降雨高峰時期。預測未來24小時，整個累積降雨狀況，在宜蘭山區、北海岸有機會達到大豪雨等級。而在大台北山區、基隆、宜蘭平地、花東地區也有機會來到豪雨等級。此外，接近宜花地區的中北部山稜線附近，還有恆春半島，也可能會出現局部性大雨。

降雨趨勢，謝佩芸表示，未來24小時包括北海岸降雨和宜蘭地區，尤其宜蘭南部山區的降雨都是相當持續。花蓮地區降雨也會逐漸增加，台東地區今天白天降雨情況可能還不明顯，但隨著颱風移動，後續整個外圍環流移近來的水氣，從今晚到明天清晨，台東到恆春半島的降雨也會增加。

謝佩芸表示，到了明天，隨著颱風稍微往西移動之後，北部北海岸這一帶的降雨有機會稍微減少下來，不過整個東半部明天雨勢還是滿明顯的，所以提醒這些地區民眾要特別注意。

另外，謝佩芸表示，也可以看到，在中央山脈阻隔之下，整個環流的水氣幾乎對西半部、苗栗以南到台南的天氣，沒有太明顯的影響。因此這些地區的天氣，會以陰天，甚至有些地方可以看到陽光為主。

謝佩芸表示，但是要留意，颱風外圍環流帶來的強風還是相當明顯，昨天已經很多地方出現明顯強風，今天整個風力狀況還是會持續，台南以北的沿海到北海岸，東南部、恆春半島、各離島風力都是明顯偏大。尤其苗栗到雲林的沿海地區、澎湖、恆春半島、蘭嶼，有機會出現10至12級強陣風，提醒民眾，外面的風還是相當強，其中，中部地區強風不侷限沿海，比較往內陸一些鄉鎮的風力也是相當強勁。

除了風強之外，謝佩芸表示，今天一整天台灣各海面的浪也是持續偏大。除了西南部海面之外，其他地方普遍都出現3米大浪，尤其台灣海峽、澎湖中間這附近，要特別留意可能會有6米左右的大浪出現。

謝佩芸表示，今天到明天清晨，都還是整個颱風外圍環流和東北季風影響台灣很明顯的時間，這段時間要持續嚴防豪大雨，尤其北北基、東半部、恆春半島，特別是宜蘭山區、北海岸，雨勢會特別明顯，這些地方容易出現坍方、落石或積淹水現象。

此外，謝佩芸表示，風力還是相當強勁，提醒台南以北、台東沿海地區以及各離島地區，民眾外出或行車要注意安全，特別是通過橋梁或高架路段的時候，要注意強風的影響。台灣各沿海的浪普遍偏大，這段時間盡量避免前往海邊活動。

今天至明晨影響最劇。圖／中央氣象署提供
今天至明晨影響最劇。圖／中央氣象署提供

定量降水預報。圖／中央氣象署提供
定量降水預報。圖／中央氣象署提供

今明風浪趨勢。圖／中央氣象署提供
今明風浪趨勢。圖／中央氣象署提供

宜蘭 恆春 東北季風 潭美 颱風

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