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50歲男「亞洲蹲」上大號壓垮馬桶 雙臀撕裂傷幸未殃及肛門

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
阮綜合醫院大腸直腸外科醫師林順久。記者郭韋綺／翻攝
阮綜合醫院大腸直腸外科醫師林順久。記者郭韋綺／翻攝

一名50歲男子罹患大腸急躁症，與友人聚餐後腸胃不適，入廁後打開坐墊採「亞洲蹲」上大號，70公斤體重讓馬桶不堪承重爆裂，一屁股坐在破碎的瓷片上，左、右兩邊臀部嚴重撕裂傷，醫師發現傷口太靠近肛門，排泄物易引發感染潰爛，只能另造廔口，以免肛門遭殃。

收治這名病患的阮綜合醫院大腸直腸外科醫師林順久表示，男子70公斤重，經檢查，造成右邊臀部從右至左一道長25公分、深5.5公分的撕裂傷，左邊臀部也有約5公分長較淺的傷口，未傷及重要神經、血管、生殖器，雖有腸躁症，有內痔無外痔，不過傷口深及臀大肌且距離肛門極近，一般手術處理這樣的傷口，會考慮排泄物容易引發感染，大多是不予縫合的。

男子傷口深又長，不縫合無法癒合，最終醫護團隊決定拚一下，將傷口清創後縫合，另造廔口，把感染風險降到最低，手術歷時1個半鐘頭，所幸並未發生感染問題，住院1週即出院，約3週後回診拆線，恢復良好。

林順久指出，肛門外傷不容小覷，嚴重程度會使手術治療增加複雜性，最常見是嚴重感染，因為肛門皮膚皺褶多、周圍組織豐富，一旦傷口癒合不良或感染，治療將十分棘手，可能影響排便功能，甚至導致失禁留下後遺症，傷口癒合期間，患者除了承受極大疼痛，影響生活品質，也可能留下心理創傷。

很多人都有吃飽就想上廁所，尤其腸燥症者腸道蠕動功能異常，餐後常有不同程度腹脹、腹痛、想大號等症狀，還會有排便異常、腹瀉型、便祕型，便祕腹瀉交替型，在生活飲食習慣、精神壓力都可能造成腸躁症，應及早就醫治療。

林順久提醒，蹲著排便比較符合人體排泄系統結構，主要是蹲式比坐式的「肛直腸角」角度大，比較好施力、順暢，比較不會腳痠，老年人起身也容易，但最要不得是站上馬桶如廁，坐式馬桶上「亞洲蹲」，不僅增加馬桶承重壓力，也可能因重心不穩而滑倒跌落造成意外傷害。

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