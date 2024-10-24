宜蘭停班停課下放機關決定 侯友宜：新北我決定

受潭美颱風外圍環流與東北季風雙重影響，宜蘭縣政府宣布，各機關學校視實際情形，自行決定是否停班停課，挨批沒擔當，恐引發大混亂。新北市議會總質詢，侯友宜被問到新北會不會比照宜蘭辦理時，侯友宜強調，新北幅員遼闊，各地情況不一，但放假與否都是他、應變中心與地方區長根據科學評估，「我來決定」。

今天議會總質詢由民進黨蘇系議員張維倩、彭一書、翁震州、李余典、陳永福、邱婷蔚聯合質詢。

黨團總召張維倩詢問「市長你怕被罵嗎？」侯友宜妙回，「小時候常常被媽媽罵，如果我做得不好，被罵是應該的」。

張維倩指出，各縣市首長經常因為颱風假放假與否被民眾罵，勞工與老闆有不同考量，她詢問新北市放颱風假是怎麼決定？

侯友宜說，新北市做法是先有全面氣象分析完，再決定要不要放，一切以科學依據為標準，之前跟台北市一起同步，柯文哲市長離開後，北北基一起同步決定，每個地方按照自己氣象資料、天氣風險管理公司分析的風力、雨量來決定，各地有不同風雨情況會溝通。

張維倩提到，宜蘭昨天宣布要不要停班課交由機關、學校自行決定，新北會不會跟進？

侯友宜說，新北幅員太遼闊，東北角、北海岸、山區、沿海有時候會達到風力、雨量達標， 市區則是共同生活圈，但一切以安全為最大考量。

張維倩追問是誰決定放假？侯強調「市長決定」，原則尊重首長想法，如果29區達到嚴重標準，就可以停課，但一定會跟區長溝通，如果這次山陀兒北海岸嚴重，需要復原，也會跟地方溝通後，「還是由我決定」。

侯友宜說，先前山陀兒金山、萬里、石門、三芝放假，淡水沒有放，大家也有不一樣聲音，不過一定是經過市府、應變中心與區長一起溝通討論哪些區域要放。

張維倩認為，侯不甩鍋，值得稱讚，相關放假必須要好好評估。